Esta asistencia ofrece un respaldo financiero crucial para aquellos que han sufrido la pérdida de su pareja. ¿Quiénes pueden no acceder a ella?

La pensión de viudedad tiene como objetivo proporcionar un apoyo fundamental a aquellos españoles que han sufrido la pérdida de su cónyuge o pareja, especialmente en el caso de familias que dependían económicamente del fallecido.

Por otro lado, para que el sobreviviente de una pareja no casada tenga la posibilidad de acceder a esta prestación, es necesario que, además de cumplir con la norma de cotización de la Seguridad Social, esté inscrita en el registro de la comunidad autónoma o ayuntamiento que le corresponda, con una antelación mínima de 2 años.

Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que no otorgará la prestación a las personas que no cumplan con una serie de requisitos, que son diferentes en el caso de que se trate de un matrimonio o una pareja de hecho.

De ese modo, para acceder y conservar la pensión de viudedad, es necesario que el fallecido haya cotizado al menos 500 días al Régimen General de la Seguridad Social dentro de los cinco años previos a su fallecimiento. No obstante, si la muerte se produjo por accidente o enfermedad profesional, este requerimiento no aplica.

Se despide la pensión de viudedad: el Gobierno se la quitará a todos los que no cumplan con este requisito (foto: Shutterstock).

Pensión de viudedad: cuáles son los requisitos para conseguirla

A pesar de que la pensión de viudedad es, en términos generales, vitalicia, existen circunstancias específicas que pueden ocasionar su extinción. En este contexto, es imprescindible cumplir con los siguientes requisitos para poder beneficiarse de ella:

No contraer matrimonio o establecer una nueva pareja de hecho , a menos que la pensión represente al menos el 75% de los ingresos del beneficiario.

No ser declarado culpable de la muerte del causante mediante una sentencia firme.

No tener una condena por un delito doloso de homicidio o lesiones en relación con la persona que originó la pensión, salvo en casos excepcionales de reconciliación entre las partes.

Documentación necesaria para la tramitación de la pensión de viudedad

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La presente documentación puede ser presentada en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social :