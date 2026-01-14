Jubilados y mayores 65 | El banco te quitará todo tu dinero si tu contrato incluye esta cláusula legal: cuál es

Los contratos bancarios que se firman en España incluyen disposiciones que no siempre resultan evidentes para los clientes, pero que pueden afectar de forma directa a su economía. Una de las más relevantes es la cláusula de compensación, un mecanismo legal que autoriza a las entidades financieras a utilizar el saldo disponible de una cuenta para saldar deudas existentes en otra cuenta del mismo titular dentro del mismo banco.

En la práctica, esto implica que si una persona mantiene una cuenta con saldo a favor y otra en números rojos en la misma entidad, el banco puede retirar de manera automática el dinero de la primera para cubrir la deuda. Así lo advierte el Banco de España (BdE) en la información publicada en su página web.

Esta cláusula le permite a tu entidad bancaria utilizar el dinero disponible en tu cuenta para compensar descubiertos o deudas exigibles. (Imagen: archivo)

La cláusula secreta que le permite a tu banco quitarte todo tu dinero si cometes este error

Para que la cláusula de compensación sea válida y el banco pueda ejecutar esta operación, deben cumplirse ciertas condiciones:

Debe estar incluida en el contrato de la cuenta cuyo saldo será utilizado. El banco debe informarte claramente sobre esta posibilidad desde el inicio, con una redacción transparente y sencilla. Si hay varios titulares en la cuenta, la entidad debe advertir si el saldo podría ser usado para compensar deudas que sólo correspondan a uno de ellos.

Otro de los aspectos más alarmantes de esta cláusula es que muchas veces los clientes no son plenamente conscientes de su existencia . Si bien las entidades están obligadas a mencionarla en los contratos, la mayoría de las personas no lee la letra pequeña y, por ende, no llega a saber del alcance real de esta disposición.

Jubilados y mayores 65 | El banco te quitará todo tu dinero si tu contrato incluye esta cláusula legal: cuál es

¿Puede el banco dejarte sin dinero?

Sí. Desde la máxima entidad confirman que el banco puede tomar el saldo de tu cuenta sin pedirte permiso , siempre que la cláusula de compensación esté estipulada en el contrato, lo que significa que podrías quedarte sin fondos de un día para otro si no controlas tus obligaciones financieras.

Para evitar sorpresas desagradables, es fundamental que revises detenidamente los contratos de tus cuentas bancarias y consultes con el banco si esta cláusula está presente.