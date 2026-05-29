En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este viernes, 29 de mayo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 85.815,8 euros. El valor de apertura refleja una variación del -195,32039 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha evolucionado de forma positiva en los últimos días, evidenciada por el dato 1.

Esto sugiere que ambos activos han experimentado un aumento en su valor, lo que podría indicar un interés creciente en el mercado.

En la última semana, Bitcoin ha retrocedido un -4.2%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula una variación del -37.09%; esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la criptomoneda en ese periodo, reflejando pérdidas significativas y una presión vendedora persistente.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin fue del 17.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.15% que ha tenido.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.