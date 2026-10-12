Madrid se consolida como uno de los mercados inmobiliarios más atractivos de España, impulsado por la subida de los precios y la elevada demanda de vivienda.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha construido junto a su mujer, Carla Pereyra, un importante negocio inmobiliario en Madrid, con una cartera que supera las 180 viviendas y que incluye también residencias de estudiantes, según los datos difundidos por laSexta.

Las inversiones de la pareja se canalizan a través de una estructura empresarial vinculada al sector inmobiliario. Según la investigación televisiva, los activos de su negocio rondaban los 40 millones de euros en el ejercicio 2024, aunque esa cifra no equivale necesariamente a su fortuna personal.

Pese al patrimonio desarrollado en España, Simeone manifestó hace años su intención de regresar a la Argentina cuando termine su carrera como entrenador. Una decisión que vincula con sus raíces y el deseo de volver a su país natal, aunque no existe una fecha anunciada para ese posible regreso.

Diego Simeone y Carla Pereyra han desarrollado un negocio inmobiliario con más de 180 pisos en Madrid, según una investigación televisiva. EFE

¿Qué es Carpersim, la empresa inmobiliaria vinculada a Diego Simeone?

Una de las sociedades vinculadas al negocio es Carpersim SL, constituida en 2020 y dedicada a actividades como la compraventa, promoción, construcción, rehabilitación y alquiler de inmuebles.

Su constitución figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 25 de marzo de 2020 , que identifica a Carla Pereyra como administradora única.

Constitución. Comienzo de operaciones: 22.01.20. Objeto social: La compra, promoción, construcción, rehabilitación, venta, arrendamiento, conservación y explotación, incluido el arrendamiento no financiero de todo tipo de fincas y edificaciones, tales como viviendas, urbanizaciones, establecimientos y complejos industriales, hoteleros, sanitarios... Domicilio: PLAZA DE LA LEALTAD, Nº 3, PLANTA 5ª, C.P. 28014 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: PEREYRA PATERNO CARLA. Datos registrales. T 40369 , F 200, S 8, H M 717090, I/A 1 (18.03.20).

La modelo procede de una familia relacionada con la arquitectura y que tenía experiencia previa en inversiones inmobiliarias. Esa trayectoria habría contribuido al crecimiento de la actividad empresarial que desarrolla junto al entrenador.

Posteriormente, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 26 de marzo de 2024 , identifica a Carla Pereyra y a Diego Simeone como los dueños de Carpersim.

Constitución. Comienzo de operaciones: 23.02.24. Objeto social: La compra, promoción, construcción, rehabilitación, venta, arrendamiento, conservación y explotación, incluido el arrendamiento no financiero de todo tipo de fincas y edificaciones. Domicilio: PLAZA DE LA LEALTAD 3 - PLANTA 5ª (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: CARPERSIM SL. Nombramientos. Adm. Solid.: PEREYRA PATERNO CARLA;SIMEONE GONZALEZ DIEGO PABLO. Datos registrales. T 46545 , F 170, S 8, H M 817278, I/A 1 (19.03.24).

Según los datos difundidos por laSexta, el activo total de Carpersim SL aumentó un 40,82% entre 2023 y 2024, mientras que su cifra de ventas registró un crecimiento del 260,45% durante el mismo periodo. Sin embargo, el incremento de las ventas no se tradujo necesariamente en mayores beneficios. La sociedad registró una rentabilidad económica negativa del 0,52% en 2024 y una rentabilidad financiera también negativa, del 1,57%.

¿Por qué Madrid es un mercado atractivo para la inversión inmobiliaria?

El mercado inmobiliario de Madrid continúa destacando por el aumento de los precios de la vivienda, la demanda residencial y las dificultades para incrementar la oferta. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados el 7 de septiembre de 2026, el precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid registró una subida interanual del 12,9% durante el segundo trimestre de 2026, por encima del incremento del 12,2% registrado en el conjunto de España.

La evolución de los precios refleja la presión que existe sobre el mercado residencial. A escala nacional, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó un 12,9% interanual, mientras que el de las viviendas nuevas avanzó un 7,4%, según el mismo informe del INE.

Madrid se consolida como uno de los mercados inmobiliarios más atractivos de España, impulsado por la subida de los precios y la elevada demanda de vivienda. Fuente: EFE Ángel Medina G.

Otro factor determinante es la escasez de oferta. El Banco de España, en su informe económico del tercer trimestre de 2026, advierte de que la construcción de nuevas viviendas no ha seguido el ritmo de creación de hogares. El organismo identifica obstáculos como la falta de suelo disponible para edificar, la escasez de mano de obra y la lentitud de los desarrollos urbanísticos.

Esta situación también afecta al mercado del alquiler, donde la competencia por encontrar vivienda puede favorecer la demanda de inmuebles destinados al arrendamiento. Sin embargo, el encarecimiento de los precios de compra puede reducir la rentabilidad de nuevas inversiones, especialmente cuando requieren financiación.

Para propietarios con una cartera inmobiliaria amplia, como la atribuida a Simeone y Pereyra, el aumento de los precios puede suponer una revalorización de sus activos. No obstante, el incremento del valor de mercado no implica necesariamente mayores beneficios, ya que deben considerarse los gastos de mantenimiento, impuestos, financiación y gestión de las propiedades.

En este contexto, el negocio inmobiliario vinculado al entrenador del Atlético de Madrid se desarrolla en uno de los mercados residenciales con mayores tensiones de España. La evolución de los precios y la limitada oferta explican parte de su atractivo para los inversores, aunque la rentabilidad concreta de las viviendas de la pareja no se ha podido verificar.

Diego Simeone revela dónde quiere vivir cuando deje de entrenar al Atlético de Madrid

A pesar de su prolongada etapa en España, Diego Simeone nunca ha ocultado el vínculo que mantiene con la Argentina. El entrenador nació en Buenos Aires y ha manifestado públicamente su interés por regresar a su país cuando termine su trayectoria profesional en los banquillos.

En una entrevista concedida al diario argentino La Nación en marzo de 2016, el técnico explicó cuál era su preferencia para esa etapa de su vida: “Si me preguntasen dónde voy a vivir cuando deje de entrenar, lógicamente respondería en la Argentina. ¿Dónde sino? Es mi país”.

En aquella conversación, Simeone también abordó la posibilidad de volver a dirigir en el fútbol argentino. Sus palabras dejaban abierta esa opción, pero sin establecer fechas concretas.

Por ahora, no hay un calendario confirmado para su retirada ni para un traslado definitivo a Argentina. Su intención de regresar debe entenderse como una preferencia personal expresada públicamente.