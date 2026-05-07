La carrera de un futbolista profesional parece un sueño: contratos millonarios, fama, viajes y un estilo de vida de lujo. Sin embargo, detrás de los focos se esconde una realidad dura que pocos visibilizan. Javier Arizmendi, exdelantero de Primera División y actual asesor financiero, lanza una advertencia clara: “La vida del futbolista es muy corta y cerca del 80% acaba arruinado a los cinco años”. Arizmendi, de 40 años, vivió en primera persona el mundo del fútbol de alto nivel. Jugó en clubes históricos como el Atlético de Madrid y el Valencia, y llegó a debutar con la selección española. Colgó las botas alrededor de los 30 años y, en lugar de seguir el camino habitual hacia los banquillos, optó por formarse en finanzas. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, hoy trabaja en Tressis gestionando patrimonios de familias y, especialmente, de deportistas. Su testimonio cobra especial relevancia porque no habla desde la teoría, sino desde la experiencia. En una entrevista en el podcast Tengo un Plan, Arizmendi desmonta las trampas mentales que llevan a tantos compañeros a la ruina económica poco después de retirarse. Según Arizmendi, la estadística es preocupante tanto en ligas americanas como la NBA o la NFL (donde ronda el 80%) como en el fútbol europeo. “La vida del futbolista es muy corta y la estadística dice que un porcentaje altísimo, en torno al 80% en ligas como la NBA o la NFL, y también alto en fútbol, acaba arruinado o con problemas financieros a los cinco años de retirarse”, sostuvo. ¿Por qué ocurre esto? La carrera media de un futbolista apenas supera la década. Los ingresos altos se concentran en un período muy breve de la vida, normalmente entre los 20 y los 35 años. Cuando el “grifo” se cierra, bajar el nivel de gasto se convierte en una misión casi imposible. El exfutbolista identifica el origen del problema en el propio vestuario. “En el vestuario se habla de coches, de relojes, de vacaciones… se normaliza un nivel de vida que no es real a largo plazo”, explica. Un joven de 20 años que firma un contrato de seis o siete cifras siente invulnerabilidad: cree que el dinero es infinito y que la carrera durará para siempre. Nadie le prepara para el “día después”. Esta mentalidad lleva a gastos desproporcionados, malas inversiones y falta de planificación. Muchos proyectan sus ingresos actuales como si fueran eternos, sin tener en cuenta que la carrera termina abruptamente por lesiones, decisiones técnicas o simplemente por la edad. Arizmendi destaca que su formación universitaria le permitió anticiparse al problema. Mientras muchos compañeros solo pensaban en el próximo partido, él estudiaba finanzas. Su mensaje es contundente: el mayor activo de un futbolista no es su contrato actual, sino su capacidad de ahorro y su planificación para los 40 o 50 años que le quedan por vivir después del fútbol. El asesor recomienda: