Los agentes de seguridad aeroportuaria comprueban que los líquidos del equipaje de mano cumplan las normas antes del embarque.

Los pasajeros que vuelen desde un aeropuerto de la Unión Europea deberán seguir revisando bien su equipaje de mano antes de pasar el control de seguridad. Perfumes, cremas, bebidas y otros productos líquidos pueden quedarse en el aeropuerto si no cumplen una condición básica: ir en envases de 100 mililitros como máximo.

Así lo confirma la Unión Europea en su portal oficial para ciudadanos, Your Europe, donde detalla las restricciones de seguridad que se aplican al hacer la maleta y al embarcar en vuelos que salen de aeropuertos comunitarios.

La regla de los 100 ml en el equipaje de mano

Según la normativa europea, todos los líquidos que se lleven en la cabina deben ir en recipientes de hasta 100 mililitros cada uno. Esos envases, a su vez, deben guardarse en una bolsa de plástico transparente con cierre y con una capacidad máxima de un litro.

Preparar bien el equipaje de mano evita contratiempos en los controles de seguridad. Freepik

Cada pasajero puede llevar una sola bolsa y debe presentarla por separado en el control de seguridad. Los perfumes, cremas o bebidas en envases de más de 100 mililitros deben ir en la maleta facturada. De lo contrario, el personal de seguridad los retendrá antes del embarque.

Qué productos se consideran líquidos

La categoría incluye mucho más que el agua y las bebidas. Según las normas que aplican Air Europa y el resto de aerolíneas europeas, también cuentan como líquidos:

Perfumes

Geles

Cremas

Aceites

Lociones

Pasta de dientes

A esa lista se suman los aerosoles, las espumas, los desodorantes y cualquier producto en envase presurizado o de consistencia similar.

Las excepciones: medicamentos, comida para bebés y duty free

La restricción no se aplica a los medicamentos ni a los alimentos para bebés. Los alimentos infantiles, la leche materna, el agua esterilizada para bebés y los medicamentos líquidos necesarios para el viaje pueden llevarse en mayores cantidades, siempre que se muestren en el control de seguridad. En algunos casos, también puede pedirse un justificante.

También pueden llevarse en cabina los líquidos comprados en las tiendas libres de impuestos del aeropuerto o a bordo del avión. Para eso, deben ir dentro de la bolsa de seguridad precintada que entregan al comprarlos, junto con el ticket, y esa bolsa no debe abrirse hasta el destino final . Si los agentes la abren durante un control y el pasajero tiene un vuelo de conexión, conviene pedirles que vuelvan a precintar los productos.

Revisar las condiciones de la aerolínea antes de viajar ayuda a evitar sorpresas en el aeropuerto. Frame Stock Footage

Otros objetos que no pueden viajar en cabina

Las restricciones no se limitan a los líquidos. Los objetos cortantes o punzantes que puedan usarse como armas, incluso algunos de uso cotidiano, como sacacorchos, cuchillos o tijeras de cierto tamaño, deben ir en la maleta facturada.

Los artículos explosivos o inflamables, como la pirotecnia o los aerosoles de pintura, y las sustancias corrosivas o tóxicas, como los ácidos, están prohibidos tanto en cabina como en bodega. Tampoco se permite llevar armas de ningún tipo. Además, cada aerolínea fija sus propios límites de tamaño para el equipaje de mano, por lo que conviene consultarlos antes de viajar.