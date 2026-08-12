CaixaBank está atravesando uno de sus mejores momentos en cuanto a la captación de clientes. Los números no dejan lugar a dudas. Las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones alcanzaron en la primera mitad del año un total de 7.272 millones de euros.

Pero hay más. La entidad catalana de enero a junio gestionó de sus clientes activos valorados en 309.000 millones de euros, cifra que marca un nuevo récord histórico.

Por su parte, los recursos de clientes sumaron 771.943 millones de euros a final del primer semestre, con un incremento del 7,6% respecto a un año antes. Cabe destacar el alza de los activos bajo gestión, que crecieron un 14,9%, hasta 216.741 millones, con incrementos del 16,1% en patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAVs. En el ítem que engloba los planes de pensiones, la suba fue del 11,7%.

El fuerte aumento de la actividad comercial generó un dinamismo creciente de los ingresos por servicios (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias), que alcanzaron 2.772 millones de euros, esto es un 7,4% interanual más.

Los puntos claves de la gestión patrimonial de CaixaBank. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los puntos fuertes de la gestión patrimonial de CaixaBank

Por componentes, los ingresos por gestión patrimonial subieron un 12,1% por el mayor volumen gestionado (hasta 1.091 millones de euros); los ingresos por seguros de protección se incrementaron un 14,5% tras una intensa actividad comercial, situándose en 658 millones.

Asimismo, CaixaBank mantuvo a finales de julio su posición como mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, con 111.731 millones de euros y una cuota de mercado del 23,09%, seguida de Banco Santander con 70.402 millones y un market share del 14,55%, mientras BBVA se ubicó en tercera posición con una porción de la tarta del 13,17% y 63.734 millones.

Lo cierto es que el banco liderado por Gonzalo Gortázar sigue con su estrategia que pone el foco en actividades que generan dinero en comisiones o en actividades de apoyo del ecosistema emprendedor y tecnológico, tal como se conoció en estos últimos días.

Fuerte crecimiento en el negocio de tarjetas prepago

El banco se consolida como líder del mercado de tarjetas prepago, encadenando varios trimestres al alza tanto en número de tarjetas como en el volumen de compras.

En concreto, CaixaBank, a través de MoneyToPay, la empresa de soluciones prepago de la entidad financiera y Global Payments, superó los 1.000 millones en volumen de compras durante el primer semestre del año. Esto supone un crecimiento de más del 10% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior a través de los 2,8 millones de tarjetas prepago que la entidad tiene en circulación.

Por sectores, destaca el desempeño en tarjetas de empresas, donde más de la mitad del volumen de las transacciones que se realiza en España se hace con una prepago de CaixaBank. Asimismo, y de acuerdo a CaixaBank, los casos de uso habituales incluyen las compras en entornos online.

Que para CaixaBank se trata de un nicho de mercado en pleno desarrollo, se puede ver en el entorno profesional, donde la facturación de las prepago para empresas creció en conjunto casi un 17% en el primer semestre, muy por encima del mercado, que se mantuvo estable.

Por otra parte, en el segmento de las tarjetas de particulares, el avance fue de casi el 10%, con especial crecimiento en soluciones para el pago de viajes y en clientes menores de edad a través de imagin.

La aportación de CaixaBank DayOne

Otro dinamizador de la actividad comercial de CaixaBank lo encontramos en la filial especializada en empresas tecnológicas e inversores.

Un informe que el banco publicó ayer lunes afirma que en los seis primeros meses del año, DayOne incrementó en un 5% su base de clientes respecto al cierre de 2025 y ya supera los 5.500 clientes.

Asimismo, la entidad registró una evolución muy positiva de su actividad comercial, con un crecimiento del 11,9% de la nueva producción de inversión en el primer semestre en comparación con el mismo periodo de 2025.

Por último, DayOnea amplió su propuesta de valor para el ecosistema emprendedor con la solución Wealth Management específica para los fundadores de start-up, con el objetivo de acompañarlos no solo en el crecimiento de sus empresas, sino también en la gestión integral de su patrimonio personal.