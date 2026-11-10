El HMS Ocean (L12) atracado en Plymouth en 2006, antes de la modernización que recibió años después.

La Royal Navy destinó 65 millones de libras, equivalentes a unos 105 millones de dólares al cambio de 2012, a modernizar el HMS Ocean, uno de sus principales buques de asalto anfibio. El trabajo se realizó en el astillero de Devonport, en Plymouth, y afectó a sistemas esenciales del buque.

La renovación incluyó mejoras en el radar, el cañón y el sistema de mando, además de trabajos en las zonas de alojamiento. El contrato se anunció en 2012 y el barco volvió a asumir sus funciones en julio de 2014. Cuatro años después, la Royal Navy lo retiró y acordó su venta a Brasil.

La Royal Navy invirtió 65 millones de libras en el HMS Ocean

El contrato de modernización fue anunciado en diciembre de 2012 y tenía un valor de 65 millones de libras. El Ministerio de Defensa británico encargó los trabajos a Babcock en Devonport, en una operación que también permitió mantener cientos de empleos vinculados al astillero y a sus proveedores.

La renovación tenía previsto durar 15 meses. Estaba prevista la instalación de unos 1.200 metros de nuevas tuberías y la aplicación de alrededor de 100.000 litros de pintura.

El buque fue retirado cuatro años después

Tras regresar al servicio, el HMS Ocean siguió participando en operaciones internacionales. En 2017 pasó varios meses desplegado en Oriente Próximo y después participó en actividades de la OTAN en el Mediterráneo.

Ese mismo año fue enviado al Caribe para participar en la respuesta británica tras los huracanes Irma y María. El buque regresó a Plymouth en diciembre de 2017 después de completar su despliegue.

La Royal Navy retiró oficialmente el HMS Ocean el 27 de marzo de 2018, cuatro años después de su regreso al servicio tras la modernización de 65 millones de libras. El buque había entrado en servicio en 1998 y acumuló unas dos décadas de actividad en la flota británica.

En ese momento, el Reino Unido estaba reorganizando su flota y avanzando en la incorporación de los nuevos portaaviones de la clase Queen Elizabeth.

HMS Ocean durante una operación de la Royal Navy, con varios helicópteros sobre su cubierta de vuelo. Fuente: Royal Navy L(Phot) Dave Jenkins

Brasil compró el HMS Ocean por 84 millones de libras

El Reino Unido puso el buque a la venta y Brasil mostró interés. El acuerdo se anunció el 19 de febrero de 2018, antes de la retirada oficial, por unos 84 millones de libras.

La operación fue gestionada por la Defence Equipment Sales Authority, el organismo encargado de las ventas de equipamiento militar británico. El Ministerio de Defensa señaló que los ingresos de la operación serían reinvertidos en defensa.

El acuerdo también incluyó trabajos de adaptación del barco, financiados por Brasil, en los que participaron empresas británicas como Babcock y BAE Systems. La Marina brasileña lo incorporó el 29 de junio de 2018, en una ceremonia en Devonport. Pasó a llamarse Atlântico y asumió el papel de buque insignia de la flota brasileña.