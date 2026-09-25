Microsoft presentó este viernes el nuevo Copilot, una reestructuración de su estrategia de inteligencia artificial que unifica en una sola plataforma las versiones para consumidores y empresas. Además de rediseñar el producto, la compañía introdujo un modelo de cobro que combina licencias fijas con facturación por uso para las capacidades más avanzadas.

El cambio cierra la apuesta que Microsoft hizo hace dos años, cuando formó equipos separados para un asistente de trabajo y otro para el hogar. Este último lo encabeza Jacob Andreou, exejecutivo de Snap. Con este movimiento, Microsoft se aleja de la competencia directa en el mercado de chatbots de consumo, dominado por ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y, más recientemente, Muse de Meta.

Tres componentes

La nueva plataforma se organiza en tres productos:

Home: reúne las funciones de chat y colaboración en una sola interfaz e integra Word, Excel y PowerPoint para crear y editar documentos sin salir de Copilot. Microsoft adelantó además que los usuarios podrán describir una tarea y el sistema decidirá automáticamente si debe resolverse mediante Chat, Cowork o Code.

Code: basado en la tecnología de GitHub Copilot, permite desarrollar aplicaciones, automatizaciones y paneles mediante instrucciones en lenguaje natural dentro de entornos corporativos. Junto con esta función, Microsoft presentó Copilot Managed Runtime , una infraestructura para ejecutar aplicaciones dentro del entorno de Microsoft 365 de cada organización bajo controles de TI y gobierno corporativo.

Autopilot: un agente autónomo capaz de supervisar actividades en Teams y Outlook, coordinar tareas y dar seguimiento a proyectos sin intervención constante del usuario. Según Microsoft, contará con identidad, memoria y espacio de trabajo propios dentro del entorno corporativo, lo que le permitirá operar como un integrante más del equipo sujeto a permisos y auditorías.

La plataforma estará respaldada por Microsoft IQ, la capa de inteligencia que conecta datos, documentos y procesos empresariales para proporcionar contexto a Copilot y a los agentes que operen dentro de las organizaciones.

El cambio de fondo: los precios

Más allá de las nuevas funciones, la principal novedad es el modelo comercial.

Microsoft mantendrá una licencia fija por usuario para tareas cotidianas como consultas, resúmenes, borradores y análisis. Sin embargo, las capacidades agenticas de larga duración, incluidas Cowork, Code y Autopilot, así como los modelos de frontera, pasarán a un esquema de facturación por consumo.

La compañía también incorporará herramientas de control presupuestal en Agent 365 para que las empresas establezcan límites de gasto, gestionen políticas de consumo y definan qué modelos pueden utilizar distintos grupos de usuarios.

Como parte de esa estrategia, la plataforma incluirá FinOps for AI, un conjunto de métricas y herramientas orientadas a monitorear el consumo de recursos, evaluar el retorno de uso de los agentes y administrar los costos asociados a modelos avanzados de inteligencia artificial.

Las funciones de Home y Code comenzarán a desplegarse en el programa empresarial Frontier durante las próximas semanas, mientras que Autopilot ampliará su fase de vista previa privada a finales de este mes. Microsoft prevé ofrecer más detalles durante su conferencia anual Ignite.

Por qué importa: más que una actualización de producto, el anuncio convierte a Copilot en una plataforma para crear software, ejecutar agentes autónomos y administrar infraestructura de IA dentro de las empresas, con un modelo de negocio que traslada parte del costo desde la licencia por usuario hacia el consumo efectivo de cómputo.