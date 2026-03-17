El centro comercial Way Cáceres se perfila como el proyecto retail más relevante de la provincia de Cáceres y de toda Extremadura. Tras cinco años desde el lanzamiento del concepto Way en España y con el referente de Dos Hermanas ya consolidado, las obras del shopping han retomado su ritmo con fuerza. Este hito marca el fin de una parálisis de más de 22 meses y acerca la apertura definitiva del espacio comercial de nueva generación que transformará la oferta de ocio y compras en la región. El proyecto destaca por su diseño vanguardista y su enfoque en la experiencia familiar. Contará con más de 25.000 metros cuadrados de superficie total, de los cuales ya están operativos 6500 m². Destacan especialmente 4000 metros cuadrados dedicados al ocio infantil y, sobre todo, 3 hectáreas completas reservadas a gastronomía y entretenimiento. Esta zona se convertirá en el corazón del centro: restaurantes variados, espacios de restauración moderna y áreas de ocio para todos los públicos. Además, el Way Cáceres incorporará siete salas de cine, establecimientos de moda, servicios innovadores y una galería comercial pensada para el disfrute diario. Por su parte, el aparcamiento ofrecerá 900 plazas (actualmente 250), facilitando el acceso desde cualquier punto de Cáceres y la provincia. El diseño arquitectónico innovador eleva la experiencia comercial a otro nivel, posicionándolo como el primer centro de este tipo en Extremadura. La inversión prevista supera los 35 millones de euros solo en las dos fases del Way Cáceres (parte de un total de más de 100 millones junto al proyecto de Dos Hermanas). Una vez finalizado, generará 500 puestos de trabajo directos e indirectos, impulsando la economía local de forma significativa. Las obras, que inicialmente apuntaban a una apertura en primavera de 2022, se vieron retrasadas, pero la reanudación actual, con la llegada de nuevas empresas, permite soñar con una finalización cercana. Por su parte, el promotor Kronos, especializado en retail de nueva generación, y la gestora Savills lideran el desarrollo ubicado en el antiguo matadero de Cáceres, en pleno núcleo urbano. Este proyecto no solo recupera el tiempo perdido tras los cinco años de desarrollo y los 22 meses de parón. Representa un salto cualitativo para Cáceres: combina comercio en superficies medias, ocio familiar, gastronomía de calidad y entretenimiento en un mismo espacio. Las 3 hectáreas de gastronomía y entretenimiento convertirán al Way Cáceres en el punto de encuentro obligatorio para familias, jóvenes y turistas que visiten la provincia. Las máquinas ya trabajan en movimientos de tierra y se espera que, en los próximos meses, lleguen hasta ocho nuevas empresas. Aunque las marcas exactas permanecen bajo cláusula de confidencialidad.