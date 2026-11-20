Este sábado, 21 de noviembre de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 148.44 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 4,75% en relación al costo de este viernes, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Para el sábado, 21 de noviembre de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se encontrarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, con un precio de 190,24 euros / MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 21 de noviembre?

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 190.24 euros De 0:00 a 1:00 186.92 euros De 1:00 a 2:00 179.62 euros De 19:00 a 20:00 177.17 euros De 2:00 a 3:00 175.94 euros

Hombre cambiando una lamparita que hace chispazo. Fuente: ChatGPT, imagen creada por El Cronista. Imagen ilustrativa realista generada con ChatGTP

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 21 de noviembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 23:00 a 24:00 de la noche, donde el precio será solamente de 94,41 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles:

Franja horaria Precio por MWh De 23:00 a 24:00 94.41 euros De 12:00 a 13:00 97.88 euros De 13:00 a 14:00 103.34 euros De 11:00 a 12:00 106.79 euros De 14:00 a 15:00 108.5 euros

El precio de la luz de este sábado por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 186.92 De 1:00 a 2:00 179.62 De 2:00 a 3:00 175.94 De 3:00 a 4:00 172.79 De 4:00 a 5:00 171.42 De 5:00 a 6:00 169.23 De 6:00 a 7:00 167.28 De 7:00 a 8:00 165.42 De 8:00 a 9:00 160.69 De 9:00 a 10:00 129.14 De 10:00 a 11:00 113.93 De 11:00 a 12:00 106.79 De 12:00 a 13:00 97.88 De 13:00 a 14:00 103.34 De 14:00 a 15:00 108.5 De 15:00 a 16:00 110.26 De 16:00 a 17:00 142.03 De 17:00 a 18:00 175.54 De 18:00 a 19:00 190.24 De 19:00 a 20:00 177.17 De 20:00 a 21:00 172.27 De 21:00 a 22:00 162.09 De 22:00 a 23:00 129.64 De 23:00 a 24:00 94.41

Es importante señalar que estos precios corresponden al mercado mayorista de electricidad y no representan el importe final que pagan los hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC), que incluye peajes, cargos e impuestos.

Iluminación en el hogar Fuente: Pexels

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