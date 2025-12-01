Qué significa la señal de tránsito “DIP” y por qué es un peligro para quienes la ven.

La señal “DIP” alerta a los conductores sobre una depresión o hundimiento en la carretera, indicando que la superficie pronto tendrá un descenso brusco. Esta advertencia cobra relevancia especialmente cuando el pavimento está mojado, ya que el agua puede acumularse en la depresión y aumentar el riesgo de perder control del vehículo.

Aunque su uso es habitual en países cuyos controles viales responden a normas como las estadounidenses, muchos conductores desconocen su significado. Esa falta de familiaridad puede llevar a maniobras peligrosas: pasar por el bache sin bajar la velocidad, golpear la suspensión, pérdida de adherencia o incluso un vuelco.

Señal DIP: qué advierte y cómo reaccionar

La señal de tránsito “DIP” consiste en un cartel preventivo con fondo amarillo y letras negras, generalmente en forma de rombo, con la palabra “DIP” centrada. Su misión no es hacer funcional una norma, sino avisar con anticipación sobre una irregularidad del camino: una depresión, hundimiento, pozo o bajada inesperada.

Al hallarte con una señal DIP, lo recomendable es reducir la velocidad de manera progresiva y sujetar el volante con firmeza para mantener la trayectoria. En caso de lluvia, la precaución debe ser aún mayor: la depresión podría acumular agua, lo que aumenta la posibilidad de hidroplaneo y pérdida de control.

Qué significa la señal de tránsito “DIP” y por qué es un peligro para quienes la ven. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué esta señal representa un riesgo real?

Pasar por una depresión significativa a alta velocidad puede generar varios riesgos. Primero, el impacto con un pozo o hundimiento puede dañar la suspensión o neumáticos del vehículo. Segundo -y más grave-, puede provocar que el auto pierda estabilidad, se descontrole o incluso vuelque, sobre todo en aquellas irregularidades profundas.

Si además la depresión está cubierta de agua -por lluvia reciente o acumulación-, el peligro se dispara: el vehículo puede hidroplanear, lo que implica pérdida de adherencia y casi nula capacidad de maniobra, haciendo más probable una colisión o salirse del camino.

¿Existe la señal DIP en España?

En España, la señalización vial está regulada por un catálogo oficial de señales verticales, derivado del Convención de Viena sobre Señalización Vial. En ese marco, no figura la señal textual “DIP” como parte del repertorio habitual de señales de advertencia.

La señal “DIP” es más frecuente en países con normativa derivada de manuales de tránsito anglosajones, donde se emplea como advertencia preventiva de depresiones en la vía. En contextos como el de España, los cambios de pendiente, señales de badenes, baches u otras irregularidades suelen representarse con pictogramas más genéricos, no con la palabra “DIP”.

Por lo tanto, es poco probable que te encuentres con un cartel “DIP” circulando en territorio español. En su lugar, hay otras señales diseñadas para advertir sobre irregularidades en la calzada.