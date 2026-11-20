"Campus Drivers" se estrenó el 6 de noviembre y ya lidera las más vistas de la plataforma en decenas de países.

Un romance universitario, personajes carismáticos y un conflicto fácil de seguir. Esa es la propuesta de Campus Drivers, la serie francesa de Prime Video que se estrenó el 6 de noviembre y que en dos semanas llegó al primer puesto de las más vistas en 34 países. Su historia de amor atrapa desde el primer episodio y tiene todo para devolverle al espectador la fe en el amor.

La ficción adapta la saga literaria de la autora C.S. Quill. Fue creada por Thomas Boullé y está escrita y dirigida por Tom Goris y Vianney Lebasque.

Su primera temporada cuenta con seis episodios de unos 40 minutos aproximadamente, lo que la vuelve una propuesta ideal para maratonear durante el fin de semana.

De qué trata Campus Drivers de Prime Video

La serie sigue a Loïs, una joven becada que llega a la prestigiosa Universidad de Belrose junto a Max, su novio toda la vida. Pero la relación se rompe y, sin un lugar donde quedarse, termina alquilando una habitación en el piso de Lane O’Neill.

Lane es el chico más popular del campus y el creador de Campus Drivers, la app más usada de la universidad, en la que él y sus amigos hacen de choferes de coches clásicos. Famoso por su sonrisa y por su dificultad para comprometerse, es el opuesto de Loïs en todo.

La serie francesa sigue un romance universitario entre dos jóvenes que comparten piso. Fuente: Prime Video

Aun así, la convivencia hace que la atracción sea cada vez más difícil de ignorar, y las heridas del pasado de Lane ponen en riesgo la relación.

Quiénes forman el reparto de Campus Drivers

El elenco principal está integrado por:

Carmen Kassovitz como Loïs

Baptiste Masseline como Lane

Enzo Lorente como Max

Madior Fall como Donovan

Esteban Vial como Lewis

Félix Nebel como Adam

Eloïse Rey como Carrie

La serie adapta Sin freno, la primera de las cinco novelas de la saga, y se rodó entre octubre de 2025 y enero de 2026 en la Riviera francesa, en Cannes, Niza y Antibes.

Cuánto cuesta Prime Video en España y cómo suscribirte

La serie se puede ver desde Prime Video, con una suscripción anual de 49,90 euros, que incluye un período de prueba gratuito de 30 días para nuevas suscripciones, o bien un coste mensual de 4,99 euros. Los jóvenes de entre 18 y 24 años tienen un beneficio adicional: pueden acceder a la suscripción a mitad de precio. Además, quitar los anuncios cuesta 2,99 euros más en España.

Para verla, hay que seguir unos pocos pasos: