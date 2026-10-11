La señal circular con borde rojo y dos flechas enfrentadas, una negra y otra roja, es la R-5 y se conoce como «Preferencia para el sentido contrario». Si la ves antes de un paso estrecho, no debes entrar en él cuando con ello obligues a detenerse a un vehículo que viene de frente, según explica la revista de la DGT.

No siempre hay que parar: si el tramo está libre y puedes cruzarlo sin afectar a nadie, puedes continuar. Cuando no hay señales rige otra regla, la del Reglamento General de Circulación, y conviene conocer las dos para saber quién pasa primero.

Cómo leer las flechas de la señal

La R-5 es circular, de fondo blanco y borde rojo, y sus dos flechas representan los dos sentidos de la circulación en el estrechamiento: la roja es la tuya, la que debe ceder, y la negra es la del sentido contrario, que tiene preferencia. Si ambos sentidos no pueden cruzarse a la vez, el conductor que encuentra la señal es quien espera.

Su señal gemela es la R-6, cuadrada y de fondo azul, con una flecha blanca y otra roja: te da prioridad sobre los vehículos que vienen de frente. Aun así, antes de entrar debes comprobar que el paso está libre, y si otro vehículo ya está dentro del estrechamiento, tienes que esperar a que salga.

Cuando dos vehículos no caben a la vez, la preferencia depende de la señalización o de quién entró primero.

Quién pasa primero si no hay señales

Según el artículo 60 del Reglamento General de Circulación, en los tramos donde por su estrechez es imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos, tiene preferencia el que haya entrado primero, salvo que las señales indiquen otra cosa.

Si no está claro quién llegó antes, pasa primero el vehículo con mayores dificultades de maniobra. Y cuando uno de los dos tiene que retroceder, el artículo 62 fija un orden por tipo de vehículo: los vehículos especiales y los conjuntos de vehículos van entre los primeros, y las motocicletas y las bicicletas, al final.

Casos especiales y sanciones

En un estrechamiento con una pendiente superior al 7 por ciento, la DGT recoge que tiene prioridad el vehículo que sube, y que si hay un apartadero cerca, debe usarlo para dejar pasar al que baja. En un tramo con obras hay que seguir las indicaciones del personal que regula el tráfico, y las infracciones del artículo 60 se consideran graves, con una multa de 200 euros.