Expertos de la Universidad de Cardiff y del Museo Nacional de Gales han descifrado mediante tecnología moderna la combinación de letras de un candado de latón recuperado de un barco naufragado frente a la costa galesa en 1583.

El código de un candado de 1583 recuperado de un barco hundido frente a la costa de Gales permaneció sin resolver durante más de cuatro siglos. Sin embargo, este 4 de noviembre de 2026, expertos de la Universidad de Cardiff y del Museo Nacional de Gales consiguieron descifrar la combinación gracias a una tecnología que permitió examinar el mecanismo sin dañar la pieza.

El objeto formaba parte del cargamento del Ann Francis, un barco inglés que naufragó el 28 de diciembre de 1583 cuando regresaba de España. Entre los tesoros hallados figuran monedas de plata españolas y piezas raras de oro acuñadas durante los reinados de Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, informó este miércoles la agencia de noticias EFE.

Cómo lograron descifrar el código del candado después de más de 400 años

Para resolver el enigma, los investigadores utilizaron microtomografía computarizada, una técnica que permite observar el interior de los objetos y reconstruir sus estructuras en tres dimensiones. De esta manera, pudieron estudiar el mecanismo del candado y determinar cómo encajaban las muescas con las letras de la combinación.

“La microtomografía nos permitió mirar dentro del candado sin dañarlo”, explica David Williams, investigador de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Cardiff. El especialista, que habitualmente utiliza esta tecnología para estudiar huesos y otras estructuras biológicas, reconoció que investigar una pieza de estas características fue “una experiencia nueva”.

El resultado permitió identificar la secuencia ANCE, una combinación que había resistido numerosos intentos durante décadas. Sin embargo, los investigadores todavía desconocen si esa palabra tenía algún significado particular para el propietario del candado.

El candado de latón fue recuperado del naufragio del barco inglés Ann Francis, ocurrido en 1583 frente a las costas de Gales. Imagen ilustrativa. Shutterstock

El tesoro del barco hundido: monedas españolas y piezas de oro de los Reyes Católicos

El Ann Francis naufragó cuando regresaba de España, después de que una violenta tormenta lo desviara de su ruta y lo hiciera encallar en la playa de Margam, cerca de Port Talbot, en Gales. Los restos de su cargamento permanecieron ocultos durante siglos bajo la arena, hasta que la erosión comenzó a dejar al descubierto los objetos.

La mayor parte de las piezas fue recuperada entre 1996 y 2017 por Peter Hughes, un aficionado a la detección de metales. Posteriormente, el Museo Nacional de Gales adquirió los hallazgos, entre los que se encontraban monedas de plata españolas, piezas raras de oro de los Reyes Católicos, dos pesas monetarias y el candado de latón.

Los especialistas consideran que el objeto servía para cerrar un pequeño cofre con pertenencias de valor, debido a que apareció cerca de las monedas y las pesas. Según su hipótesis, pudo proteger ese cargamento o guardar otros bienes que no sobrevivieron al naufragio, como documentos o tejidos.

La combinación ANCE fue identificada gracias a una reconstrucción tridimensional de las piezas internas del mecanismo. EFE/ Museo Nacional De Gales

Dónde se puede ver el candado de 1583 y los objetos recuperados del naufragio

“ Los candados de combinación de época isabelina son conocidos en Gran Bretaña, pero este se encuentra en un estado de conservación excepcional y está asociado a un naufragio cuya fecha conocemos, lo que lo convierte en un hallazgo único ”, señala Alastair Willis, conservador jefe de numismática y economía galesa del Museo Nacional de Gales.

Hughes recordó el momento en que encontró la pieza y quedó sorprendido por la facilidad con la que todavía se movían sus mecanismos. “Cuando moví las anillas de la combinación, giraban con facilidad después de más de 400 años bajo la arena”, relata. Pese a realizar numerosos intentos durante casi veinte años, nunca consiguió abrir el candado.

Actualmente, la pieza y otros objetos recuperados del cargamento se exhiben en el Museo Nacional del Frente Marítimo de Swansea, dentro de la exposición Tides of Treasure, dedicada al patrimonio marítimo galés.