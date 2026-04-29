La combinación de vinagre y bicarbonato de sodio se instaló como uno de los trucos caseros más repetidos en redes sociales. Sin embargo, la ingeniera en alimentos Mariana Zapién advirtió que esta práctica no mejora la limpieza del plástico y que su efecto visible responde a una reacción química sin beneficio real. La especialista explicó que la efervescencia que se genera al unir ambos productos no implica mayor poder de limpieza, sino la liberación de dióxido de carbono. Su análisis pone en cuestión una creencia ampliamente difundida y propone un uso más eficiente de cada sustancia por separado. En su explicación, Zapién detalló que el bicarbonato de sodio actúa como una base, mientras que el vinagre contiene ácido acético. Cuando ambos se mezclan, se produce una reacción de neutralización que da lugar a agua, acetato de sodio y dióxido de carbono. Este proceso elimina las propiedades originales de cada componente, lo que reduce su efectividad como agentes de limpieza. Además, la ingeniera remarcó que en superficies plásticas no tiene sentido utilizar vinagre, ya que este material no acumula sarro. En estos casos, la suciedad suele estar compuesta por grasa o restos orgánicos, que pueden eliminarse con detergente o, en situaciones más difíciles, con bicarbonato aplicado de forma individual. El punto central radica en la reacción química que ocurre al combinar ambos ingredientes. La espuma que se observa no es un indicador de limpieza profunda, sino una consecuencia del gas que se libera durante el proceso. Según Zapién, interpretar esa efervescencia como un signo de mayor eficacia es un error común. Cuando se neutralizan, tanto el ácido del vinagre como la base del bicarbonato pierden sus propiedades principales. El vinagre deja de actuar como desincrustante y desinfectante suave, mientras que el bicarbonato pierde su capacidad como abrasivo leve. Como resultado, la mezcla no supera la acción que cada producto podría tener por separado. La especialista también advirtió que este tipo de prácticas se popularizan sin respaldo científico. Muchas soluciones que circulan en redes sociales buscan generar impacto visual o viralización, pero no necesariamente responden a criterios efectivos o seguros para la limpieza del hogar. Zapién recomendó utilizar ambos productos de manera separada para aprovechar sus propiedades reales. El bicarbonato de sodio resulta eficaz como abrasivo suave, ideal para remover manchas difíciles o residuos adheridos en distintas superficies sin dañarlas. Por su parte, el vinagre se destaca por su contenido de ácido acético, que permite disolver sarro, eliminar minerales y actuar como antibacteriano leve. Es especialmente útil en griferías, duchas o electrodomésticos donde se acumulan depósitos calcáreos. En algunos casos, ambos pueden utilizarse en secuencia, pero no mezclados previamente. Primero se aplica bicarbonato para desprender la suciedad y luego vinagre para generar una reacción que ayude a remover residuos de forma mecánica. Este método permite aprovechar las cualidades de cada sustancia sin anular su efectividad. Finalmente, la ingeniera subrayó la importancia de identificar el tipo de suciedad antes de elegir un producto. No todas las manchas requieren el mismo tratamiento, y el uso inadecuado de soluciones caseras no solo puede resultar ineficaz, sino también perjudicial para las superficies.