La multa que aplica la DGT a quienes conducen con auriculares puestos.

Usar auriculares o cascos de audio mientras se conduce sigue siendo una infracción grave en España, aunque muchos conductores todavía la subestiman o directamente la desconocen. La sanción no se limita al bolsillo, ya que también implica una pérdida de puntos en el carnet.

Se trata de una de las infracciones graves más habituales en las carreteras, con una multa de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carnet para quien sea sorprendido manejando con este tipo de dispositivos conectados a reproductores de sonido, una sanción que aplica la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Reglamento General de Circulación es claro al respecto y prohíbe expresamente cualquier elemento que reduzca la atención permanente que exige la conducción, incluidos los auriculares y cascos de audio conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido.

Por qué está prohibido usar auriculares al volante

Según explicó la Fundación RACE, el fundamento de esta prohibición tiene que ver con la capacidad de percibir el entorno mientras se conduce. Sirenas, bocinazos o avisos de otros vehículos son sonidos clave para reaccionar a tiempo, y un auricular colocado en el oído puede aislar al conductor de estas señales justo en el momento en que más se necesitan.

Los auriculares pueden aislar al conductor de sonidos clave para reaccionar a tiempo. Magnific

La norma no distingue entre escuchar música, atender una llamada o seguir indicaciones de navegación a través de estos dispositivos. Mientras el sonido llegue directamente al oído mediante auriculares o cascos, la infracción se configura de la misma manera, sin importar el motivo del uso .

Cuánto cuesta esta infracción y qué puntos se pierden

La sanción económica asciende a 200 euros, que pueden reducirse a la mitad si se abonan dentro de los primeros 20 días tras la notificación gracias al descuento por pronto pago. Sin embargo, ese beneficio solo afecta al monto a pagar, la pérdida de los tres puntos del carnet se mantiene de todas formas.

Para los conductores con menos de dos años de experiencia, que arrancan con un saldo inicial de ocho puntos en lugar de doce, esta resta resulta especialmente significativa frente al total disponible.

La pérdida de puntos se mantiene aunque la multa se pague con descuento por pronto pago. Shutterstock

Excepciones que contempla la norma

No todos los dispositivos quedan automáticamente prohibidos. En el caso de las motocicletas, la legislación permite el uso de intercomunicadores inalámbricos integrados en el casco, siempre que estén homologados y se utilicen exclusivamente para comunicarse o seguir indicaciones de navegación.

También se mantiene permitido comunicarse sin emplear las manos ni colocar ningún dispositivo en los oídos, como ocurre en los sistemas de manos libres integrados en el vehículo o las llamadas que se reproducen a través de los altavoces del auto.

En bicicletas y patinetes eléctricos, en cambio, la normativa resulta más estricta, y tanto el uso del móvil como de auriculares está directamente prohibido durante la circulación.

Cómo revisar si hay multas pendientes

Más allá de evitar la infracción en el momento, conviene revisar periódicamente si existen sanciones de tránsito asociadas a la matrícula propia, ya que muchas notificaciones terminan extraviadas o sin llegar a tiempo al domicilio correspondiente.

Dejar pasar los plazos no solo implica perder el descuento por pronto pago, sino que también puede derivar en recargos adicionales sobre el monto original de la multa, por lo que resulta recomendable hacer este chequeo con cierta regularidad.