Personas esperan en la estación de tren de Sevilla Santa Justa, en medio de retrasos y cancelaciones, tras la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, en Sevilla, España, el 28 de octubre de 2026.

El accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo ha interrumpido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El incidente, en el que se han visto implicados un tren de Renfe y otro de Iryo, ha generado incertidumbre entre los pasajeros que tenían previsto viajar durante la jornada.

Ante esta situación, los viajeros disponen de distintas herramientas oficiales para consultar si su tren mantiene el horario previsto, acumula retrasos o ha sido cancelado. La información puede variar conforme avance la respuesta al accidente, por lo que resulta conveniente comprobar el estado del servicio antes de desplazarse a la estación.

¿Cómo consultar si tu tren de Renfe sale a su hora tras el accidente de Toledo?

Renfe cuenta desde marzo de 2026 con un visor de trenes en tiempo real para los servicios de alta velocidad, larga distancia y media distancia. Esta herramienta permite localizar los convoyes sobre un mapa interactivo, consultar su recorrido y conocer las horas estimadas de llegada a las próximas estaciones.

Varias personas se suben a su tren en la estación de Atocha (Madrid) Fuente: EFE Borja Sanchez-Trillo

Para comprobar el estado de un servicio, el pasajero debe acceder al visor oficial de Renfe y seguir estos pasos:

Entrar en el acceso oficial al visor de trenes de Renfe. Abrir el mapa interactivo y localizar el trayecto correspondiente. Seleccionar el tren para consultar su origen, destino y recorrido. Revisar la última parada registrada, la siguiente estación y los horarios estimados. Comprobar los avisos de Renfe para confirmar si existe alguna cancelación o modificación del servicio.

La compañía explica que el sistema actualiza la posición de los trenes y permite distinguir las estaciones por las que ya han pasado de aquellas que todavía forman parte del recorrido . Sin embargo, el visor no sustituye la confirmación oficial de que un tren vaya a salir, especialmente cuando todavía no ha comenzado su trayecto.

Además, Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para los pasajeros afectados por la interrupción de la línea Madrid-Andalucía, según la información difundida este miércoles.

¿Dónde consultar las incidencias de Adif y saber si hay trenes cancelados?

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) dispone de una página oficial que informa sobre el estado de la red española. A diferencia del visor de Renfe, esta herramienta permite conocer las incidencias generales que afectan a la circulación, aunque no confirma por sí sola el horario de salida de cada tren.

Pasajeros de los trenes siniestrados salen por su propio pie en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo EFE

Los pasajeros pueden acceder al estado de la red ferroviaria de Adif y seleccionar el apartado general o la comunidad autónoma correspondiente. También hay información disponible en @InfoAdif en X sobre alteraciones y actuaciones en la infraestructura, ya que la sección de avisos ferroviarios en su página web está en mantenimiento

Para quienes viajen con otras compañías, también resulta necesario consultar directamente al operador que figura en el billete. En el caso de Iryo, la información puede solicitarse a través de su página oficial; los usuarios de Ouigo pueden acceder a su web oficial para revisar las comunicaciones sobre sus servicios.

Antes de acudir a la estación, conviene identificar el número de tren que aparece en el billete, comprobar los avisos de la compañía y verificar si existen cambios en el horario previsto. Un tren que todavía figure en la reserva no tiene necesariamente confirmada su salida, por lo que los pasajeros deben prestar atención a las últimas comunicaciones oficiales.