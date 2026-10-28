Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay cincuenta fallecidos.

Un accidente de trenes en Toledo ha dejado al menos 40 muertos y numerosos heridos este miércoles 28 de octubre, según el balance provisional comunicado por la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. El choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo ha obligado a suspender la circulación de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Las primeras pesquisas apuntan a que el AVE habría recibido una orden errónea para continuar cuando el Iryo todavía ocupaba la vía, después de una avería en el sistema de señalización, según la información publicada por El País. Las causas definitivas y las responsabilidades siguen pendientes de esclarecerse.

El siniestro se suma a los accidentes mortales de Adamuz y Gelida, registrados en enero de este año, y ha movilizado un amplio dispositivo de rescate y asistencia a los pasajeros y sus familiares.

Personas esperan en la estación de tren de Sevilla Santa Justa, en medio de retrasos y cancelaciones, tras la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, en Sevilla, España, el 28 de octubre de 2026. Fuente: REUTERS Marcelo del Pozo

¿Por qué han chocado dos trenes en Toledo?

Según las primeras hipótesis recogidas por El País, una avería en el sistema principal de señalización habría provocado la detención de unos ocho trenes en la zona. Esa incidencia habría obligado a gestionar la circulación mediante instrucciones manuales.

En ese contexto, un operador del centro de control de Atocha habría autorizado por error al tren de Renfe a continuar, pese a que el convoy de Iryo seguía obstaculizando la vía. El AVE lo habría alcanzado por detrás a una velocidad que todavía no se ha determinado.

Los primeros indicios trasladados por fuentes del Ministerio de Transportes también apuntan a un alcance del AVE al Iryo, con el posterior descarrilamiento de dos coches de este último. La posible orden errónea constituye una hipótesis inicial y no una conclusión definitiva de la investigación.

¿Dónde ha ocurrido el accidente y cuántos pasajeros viajaban?

La colisión se ha producido en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad, entre Mora y Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo.

El tren de Renfe implicado había salido de Madrid-Puerta de Atocha a las 08:00 y tenía prevista su llegada a Sevilla-Santa Justa a las 10:39, según la información facilitada por la operadora.

Esther Padilla ha informado de que en el Iryo viajaban 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras que el AVE llevaba a 397. En total, ambos convoyes transportaban a 544 viajeros, aunque no se había precisado cuántos resultaron afectados.

La portavoz regional ha advertido de que el balance de al menos 10 fallecidos podría aumentar mientras continúan los trabajos de los bomberos . La información facilitada no detalla una cifra de heridos.

Accidentes de trenes en España: los antecedentes de Adamuz y Gelida en 2026

El choque de Toledo se suma a otros dos accidentes ferroviarios mortales registrados en España en enero de 2026. El primero ocurrió el 18 de enero en Adamuz (Córdoba) e implicó a un Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid y a un Alvia de Renfe que viajaba de Madrid a Huelva.

Una resolución del Ministerio de Transportes publicada en febrero recoge un balance de 46 fallecidos y 122 heridos en Adamuz. El accidente tuvo lugar en una línea de alta velocidad y provocó la interrupción del servicio ferroviario.

El 20 de enero, un tren de la línea R4 de Rodalies chocó contra un muro de contención que había caído sobre la vía entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en Barcelona, durante un fuerte temporal de lluvias. El siniestro dejó una persona fallecida y 41 heridas, según el real decreto-ley aprobado para asistir a las víctimas de ambos accidentes.

Entre los antecedentes más graves de las últimas décadas figura el descarrilamiento del Alvia en Angrois, Santiago de Compostela, el 24 de julio de 2013, que dejó 80 fallecidos, según el Congreso de los Diputados. En el transporte ferroviario urbano también destaca el accidente del metro de Valencia del 3 de julio de 2006, con 43 víctimas mortales. Estos sucesos tuvieron circunstancias diferentes y no permiten atribuir una causa común al choque de Toledo.

Renfe activa el teléfono de atención a familiares y el plan de asistencia

Accidente de tren en Toledo Redes sociales (X)

Renfe ha activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares (PAVAFF) y ha habilitado el teléfono 900 10 10 20. La compañía pide reservarlo exclusivamente para afectados y familiares, sin utilizarlo para otras gestiones o consultas generales.

Castilla-La Mancha ha activado a las 09:15 el Plan Territorial de Emergencia (Platecam) en fase de Emergencia, Situación Operativa 1, en Toledo. También se han habilitado espacios de atención en Urda y movilizado helicópteros sanitarios, unidades de cuidados intensivos y los hospitales de Toledo y Alcázar de San Juan.

La Comunidad de Madrid ha enviado ocho dotaciones de bomberos y ocho recursos del SUMMA 112. Por su parte, el Ayuntamiento de la capital ha desplegado siete vehículos de bomberos y 16 ambulancias, además de recursos de mando.

En la estación de Atocha se ha dispuesto atención psicosocial para víctimas y familiares. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cancelado su agenda para desplazarse a la zona del accidente.