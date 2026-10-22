La señal P-33 de la DGT advierte del peligro por visibilidad reducida debido a niebla, lluvia intensa, nieve o humo, condiciones que dificultan la circulación y aumentan el riesgo de accidente en carretera.

Las señales de tráfico en España utilizan diferentes formas y colores para transmitir información a los conductores: las triangulares con borde rojo advierten de peligros, las circulares con borde rojo indican prohibiciones o restricciones y las señales verdes suelen orientar sobre itinerarios y destinos. Dentro del primer grupo se encuentra la señal P-33, que alerta de la proximidad de un tramo donde la circulación puede verse dificultada por una pérdida notable de visibilidad.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), esta señal advierte de situaciones provocadas por la niebla, la lluvia, la nieve, el humo u otras circunstancias que dificultan la visión en la carretera. Ignorarla puede aumentar el riesgo de accidente, ya que los conductores disponen de menos tiempo para detectar obstáculos, reaccionar ante otros vehículos y frenar de forma segura.

¿Qué significa la señal P-33 y qué peligro advierte?

La señal P-33 advierte de un tramo en el que la circulación puede resultar difícil por una pérdida notable de visibilidad. El dibujo muestra un vehículo con líneas en la parte delantera, que representan condiciones que dificultan la visión, como la niebla, la lluvia intensa, la nieve o el humo.

La señal P-33 de la DGT advierte del peligro por visibilidad reducida debido a niebla, lluvia intensa, nieve o humo, condiciones que dificultan la circulación y aumentan el riesgo de accidente en carretera. Representación creada con IA - El Cronista

Esta señal sustituyó al diseño anterior que advertía específicamente del peligro por niebla. Su presencia exige que el conductor preste especial atención a las condiciones de la carretera y adapte la velocidad para conservar el control del vehículo y disponer de tiempo suficiente para reaccionar ante cualquier obstáculo. Incumplirla puede ser peligroso.

¿Por qué puede ser peligroso ignorar esta señal de tráfico?

La pérdida de visibilidad reduce la distancia a la que el conductor puede detectar otros vehículos, peatones, curvas u obstáculos. Si mantiene una velocidad excesiva para las condiciones de la vía, puede no disponer de espacio suficiente para frenar a tiempo. También aumenta el riesgo de colisiones por alcance y de salidas de la calzada.

Ante esta advertencia, conviene reducir la velocidad de forma progresiva, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas. Si la visibilidad disminuye de forma considerable, el conductor debe adaptar aún más la marcha y utilizar correctamente el alumbrado, sin recurrir a las luces largas cuando la niebla pueda provocar reflejos.

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¿Qué debe hacer el conductor cuando encuentra la señal P-33?

La señal no establece por sí misma un límite de velocidad específico ni obliga a detenerse. Su función es advertir de un peligro próximo para que el conductor actúe de acuerdo con las condiciones reales de circulación. El Reglamento General de Circulación establece que estas señales informan de la proximidad y la naturaleza de un riesgo que puede resultar difícil de percibir a tiempo.

Si la niebla, la lluvia o el humo impiden continuar con seguridad, el conductor debe evitar las maniobras repentinas y buscar un lugar seguro para detenerse cuando sea necesario. En caso de niebla densa, las luces antiniebla deben utilizarse conforme a las normas de circulación y nunca debe tomarse como referencia únicamente la velocidad de los demás vehículos.