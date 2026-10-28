La Junta de Extremadura ha declarado tres días de luto oficial tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 muertos y numerosos heridos. La medida estará vigente hasta el sábado 31 de octubre, pero ¿afecta a las clases, los bancos y los servicios públicos?

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha decretado tres días de luto oficial en la comunidad autónoma como muestra de respeto por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo. La tragedia ha causado la muerte de al menos 68 personas y ha dejado numerosos heridos.

La decisión entró en vigor a las 15:00 horas de este miércoles y se extenderá hasta las 15:00 horas del sábado 31 de octubre.

Durante este período, las banderas oficiales de los edificios públicos de Extremadura ondearán a media asta, en señal de duelo y solidaridad con las familias afectadas.

El decreto se publica este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y establece una declaración institucional de luto que, por sí misma, no supone la suspensión de las actividades laborales, educativas ni comerciales.

¿Cierran los bancos y las escuelas durante los tres días de luto oficial?

La declaración de luto oficial no implica el cierre de bancos, colegios, institutos ni universidades en Extremadura. A diferencia de un festivo, esta medida tiene carácter institucional y simbólico, por lo que no modifica automáticamente el calendario escolar ni las jornadas laborales.

Todos los alumnos irán con normalidad a clases. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por tanto, los centros educativos podrán mantener sus clases habituales y las entidades bancarias continuarán con su actividad conforme a sus horarios ordinarios , salvo que las autoridades competentes adopten medidas adicionales.

Lo mismo ocurre con las oficinas administrativas, los comercios y los servicios públicos. El luto oficial tampoco establece un día no laborable ni concede permisos retribuidos a los trabajadores, ya que su finalidad es expresar el duelo institucional por las víctimas de la tragedia ferroviaria.

¿Hasta cuándo dura el luto oficial y qué medidas ha anunciado Extremadura?

El Gobierno de Extremadura ha establecido que el luto oficial se prolongará durante tres días, desde las 15:00 horas del miércoles 28 de octubre hasta las 15:00 horas del sábado 31 de octubre. Durante ese período, las banderas de los edificios públicos de la comunidad permanecerán a media asta.

Imagen ilustrativa de la presidenta en funciones María Guardiola. Fuente: EFE Jero Morales

A través de un comunicado, María Guardiola trasladó, en nombre de la Junta y de la ciudadanía extremeña, su “más sentido pésame y cercanía a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su apoyo y afecto a las personas heridas, con el deseo de una pronta recuperación”.

La presidenta autonómica también expresó su solidaridad con el conjunto de la sociedad afectada y puso a disposición de las autoridades competentes los recursos y la colaboración de la Junta de Extremadura que puedan resultar necesarios.

De esta manera, los tres días de luto oficial constituyen una muestra de respeto institucional y no una declaración de festivo. La medida se limita a Extremadura y no altera, por sí sola, el funcionamiento habitual de los servicios esenciales, los establecimientos comerciales ni los centros educativos.