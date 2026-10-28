El hallazgo abre nuevas preguntas sobre el destino de los cuerpos celestes tras la muerte de su estrella. Imagen ilustrativa.

Astrónomos descubren una estructura inédita alrededor de una estrella muerta que podría anticipar el futuro del Sistema Solar y la posible destrucción de la Tierra. El hallazgo, realizado con el Telescopio Muy Grande (VLT) en el desierto de Atacama, revela un disco de escombros dividido en dos anillos, separados por un hueco bien definido.

Según informó el Observatorio Europeo Austral (ESO), este sistema presenta características diferentes de las observadas hasta ahora alrededor de estrellas muertas, publicó este martes la agencia de noticias EFE.

Los investigadores creen que dos cuerpos planetarios que sobrevivieron a la transformación de su estrella podrían mantener esta inusual estructura, que ofrece pistas sobre el destino de los planetas cuando el Sol agote su combustible.

El disco doble alrededor de la enana blanca rompe los patrones conocidos

La estrella central del sistema es J1328−1450, una enana blanca: el núcleo denso que queda cuando una estrella similar al Sol agota su combustible y expulsa sus capas externas. Durante esta transformación, las estrellas pueden expandirse hasta engullir y destruir los planetas más cercanos.

Sin embargo, las nuevas observaciones muestran que algunos cuerpos celestes pueden sobrevivir a este proceso. El disco de escombros de J1328−1450 presenta dos anillos diferenciados, una configuración que no se había identificado en los discos conocidos alrededor de otras enanas blancas.

“ Desde hace tiempo sabemos que los planetas pueden sobrevivir más allá de la transformación de su estrella central, pero este es el primer ejemplo de un sistema complejo con un disco de escombros doble y potencialmente dos planetesimales supervivientes ”, declaró en un comunicado Nicola Gentille Fusillo, astrónomo de la Università degli Studi di Trieste (Italia) y autor principal del estudio publicado este 26 de octubre en Nature Astronomy.

El Telescopio Muy Grande (VLT) permitió observar una estructura inusual alrededor de la enana blanca J1328−1450. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Dos cuerpos planetarios podrían mantener los anillos de escombros

El equipo de astrónomos plantea que la estructura doble se mantiene gracias a dos cuerpos supervivientes, posiblemente de naturaleza planetaria, que orbitan la enana blanca a diferentes distancias.

Según las estimaciones de los investigadores, el objeto asociado al anillo interior tendría el tamaño de un asteroide típico, con unos pocos kilómetros de diámetro. El cuerpo vinculado al anillo exterior podría alcanzar dimensiones comparables a las de Plutón o incluso a las de la Luna.

Los científicos también detectaron calcio, oxígeno, magnesio y hierro en el disco. Estos elementos indican que los restos tienen una composición similar a la del material rocoso del Sistema Solar.

No obstante, los dos anillos presentan diferencias químicas: el interior es rico en magnesio, mientras que el exterior está prácticamente desprovisto de este elemento. Esta particularidad sugiere que los materiales proceden de dos planetas con composiciones distintas. Otra posibilidad es que correspondan a diferentes partes de un mismo cuerpo celeste, como su corteza y su núcleo.

La muerte del Sol podría provocar la destrucción de la Tierra, un escenario que los astrónomos estudian a partir de sistemas como J1328−1450. Shutterstock

Qué revela el hallazgo sobre el futuro del Sistema Solar y la posible destrucción de la Tierra

El descubrimiento permite estudiar qué ocurre con los restos planetarios después de que una estrella atraviesa las últimas etapas de su vida. Hasta ahora, los discos de escombros identificados alrededor de enanas blancas mostraban una firma observacional compatible con un único disco plano y giratorio. El sistema J1328−1450 rompe ese patrón y abre nuevas preguntas sobre la evolución de los cuerpos que sobreviven a la destrucción de su estrella.

El hallazgo también ofrece una posible referencia para comprender el futuro del Sistema Solar. Dentro de un futuro lejano, el Sol agotará su combustible, se expandirá y terminará convertido en una enana blanca. Durante ese proceso, aseguran que la Tierra podría ser destruida.