Tirar bicarbonato al inodoro una vez por semana: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

Una combinación de ingredientes habituales en el hogar puede ayudar a retirar la suciedad acumulada en la taza del váter. Un estudio científico respalda la capacidad del vinagre para disolver depósitos de cal.

Las manchas amarillas, los restos de cal y las marcas oscuras que aparecen en el interior del inodoro representan uno de los problemas más frecuentes en la limpieza del baño. Sin embargo, existe un método doméstico que utiliza vinagre blanco, bicarbonato de sodio y una escobilla para facilitar la eliminación de determinados residuos sin necesidad de recurrir siempre a productos especializados.

La eficacia de uno de estos ingredientes cuenta con respaldo científico. Un estudio publicado en 2021, titulado A Standardized Test Protocol for Evaluation of Scale Reduction Technologies, analizó la capacidad del ácido acético presente en el vinagre para disolver depósitos de carbonato de calcio, uno de los principales componentes de la cal.

Los resultados demostraron su utilidad frente a este tipo de incrustaciones, aunque no permiten garantizar la eliminación de todas las manchas del inodoro.

¿Cómo limpiar el inodoro con bicarbonato y vinagre en 15 minutos?

El procedimiento doméstico comienza con la aplicación de agua templada en el interior de la taza, sin utilizar agua hirviendo. Después, se distribuye bicarbonato de sodio sobre las paredes y las zonas con suciedad visible. A continuación, se añade vinagre blanco, que produce una reacción efervescente al entrar en contacto con el bicarbonato.

Mujer arrojando vinagre y bicarbonato en el inodoro Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para aplicar este método, se pueden seguir cinco pasos:

Verter un poco de agua templada en el interior del inodoro. Espolvorear bicarbonato sobre las manchas y las paredes de la taza. Añadir vinagre blanco lentamente sobre las zonas afectadas. Dejar reposar la mezcla durante unos 15 minutos. Frotar con una escobilla y tirar de la cadena para retirar los residuos.

Aunque la espuma puede facilitar el desprendimiento de algunos restos superficiales, la reacción química entre ambos ingredientes también neutraliza parte de la acidez del vinagre. Por este motivo, su combinación no garantiza una mayor eficacia contra la cal que el uso del vinagre por separado.

De hecho, la investigación publicada en PubMed Central demostró que el vinagre de limpieza con una concentración del 6% de ácido acético consiguió disolver depósitos de carbonato de calcio en condiciones de laboratorio. En una de las pruebas, después de dos horas de exposición quedaba menos del 1% del depósito inicial.

El vinagre blanco puede ayudar a eliminar ciertas manchas de la ropa. Shutterstock

¿Qué dice la ciencia sobre la eliminación de la cal y las manchas del inodoro?

La explicación científica se encuentra en la composición de los depósitos minerales. La cal contiene principalmente carbonato de calcio, una sustancia que puede reaccionar con los ácidos. El ácido acético del vinagre favorece su disolución, por lo que puede resultar útil para tratar determinadas incrustaciones que aparecen en superficies expuestas al agua.

No obstante, las manchas oscuras o amarillentas no siempre tienen el mismo origen. Algunas pueden estar relacionadas con depósitos minerales, mientras que otras responden a suciedad orgánica, residuos acumulados o alteraciones de la superficie. Por eso, el vinagre no ofrece resultados idénticos frente a todas ellas.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos destacan la importancia de la limpieza mecánica para retirar suciedad e impurezas de las superficies. En el caso del inodoro, la escobilla permite ejercer fricción sobre las zonas afectadas y retirar parte de los residuos adheridos. Sin embargo, limpiar no equivale necesariamente a desinfectar, ya que este último proceso requiere productos y condiciones específicas.