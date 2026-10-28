La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y el Corredor Sur permanece suspendida tras el accidente.

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y el Corredor Sur permanece suspendida tras el accidente ferroviario registrado a la altura de Urda (Toledo), donde han colisionado dos trenes, un AVE de Renfe y un Iryo.

El choque por alcance entre los dos trenes se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles y ha dejado decenas de heridos y al menos 64 fallecidos, según autoridades locales

La interrupción afecta a los servicios que conectan la capital con Andalucía y se mantiene hasta nuevo aviso, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Los trenes de la afectados han quedado detenidos en estaciones del trayecto y las compañías ferroviarias han activado sus protocolos de emergencia.

Las impactantes imágenes del accidente de tren en Toledo. EFE

Qué trayectos de tren están suspendidos tras el accidente de Toledo

Adif ha interrumpido la circulación ferroviaria de alta velocidad en el corredor que conecta Madrid con Andalucía tras el accidente ocurrido en Urda. La medida afecta a los servicios de la línea Madrid-Andalucía, mientras que los trenes que circulaban por este recorrido han quedado detenidos en distintas estaciones.

En concreto, Iryo ha cancelado todos sus servicios con salida desde Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur. La suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso y, por el momento, no hay una previsión de restablecimiento de la circulación.

Por su parte, Adif ha recomendado a los pasajeros que tenían previsto viajar por este corredor que no se desplacen a las estaciones mientras continúe la interrupción.

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Renfe

La empresa ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los afectados por la suspensión de la línea de alta velocidad. Asimismo, ha habilitado un plan alternativo de transporte entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano, con trenes de Cercanías y conexiones en autobús tras el accidente ferroviario.

Servicios programados

De Madrid a Ciudad Real : cinco salidas desde Atocha Cercanías, a las 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 y 22:30 horas.

De Madrid a Puertollano : tres servicios prolongan su recorrido desde Atocha Cercanías, con salidas a las 16:30, 19:00 y 22:30 horas.

De Ciudad Real a Madrid : cuatro salidas desde Ciudad Real hacia Atocha Cercanías, a las 15:00, 17:00, 19:30 y 21:00 horas.

De Puertollano a Madrid : dos servicios con salida desde Puertollano a las 15:30 y las 18:00 horas.

De Ciudad Real a Puertollano : un autobús con salida prevista a las 20:30 horas.

De Puertollano a Ciudad Real: dos autobuses, con llegadas previstas a Ciudad Real a las 15:00 y las 21:00 horas. Renfe no ha especificado los horarios de salida.

Iryo

La compañía ha cancelado todos sus servicios desde Madrid hacia el corredor sur y no dispone de una previsión para restablecer la circulación.

También permite cambios y anulaciones gratuitas de billetes y ha habilitado el teléfono 900 001 403 para atender a pasajeros y familiares.

Adif ha recomendado a los pasajeros que tenían previsto viajar por este corredor que no se desplacen a las estaciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Teléfonos de atención y estaciones habilitadas para los afectados

Adif ha habilitado puntos de atención para las personas afectadas por el accidente en tres estaciones: Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes, Sevilla-Santa Justa y Córdoba-Julio Anguita.

Además, Renfe ha activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF) y ha puesto a disposición de los familiares el teléfono 900 10 10 20.

Las autoridades y las compañías ferroviarias continúan trabajando en la gestión de la emergencia. Mientras no se anuncie la reanudación del servicio, los pasajeros deben seguir las indicaciones oficiales y confirmar con su operador las opciones para modificar sus planes de viaje.