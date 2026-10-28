La medida busca ofrecer alternativas de transporte a los pasajeros afectados por la interrupción del servicio ferroviario

La compañía aérea Iberia anunció que ofrecerá y reducirá a 99 euros el precio de los billetes de avión en clase turista entre Madrid y Andalucía hasta el próximo 8 de noviembre, después del accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo, que dejó al menos 64 víctimas mortales y provocó alteraciones en las conexiones de alta velocidad.

La medida busca ofrecer alternativas de transporte a los pasajeros afectados por la interrupción del servicio ferroviario. Además de establecer un precio máximo para los billetes, Iberia habilitó un vuelo adicional a Málaga y anunció que utilizará aviones de mayor capacidad para responder al incremento de la demanda, según confirmaron fuentes de la compañía a EFE.

La compañía aérea Iberia anunció que ofrecerá y reducirá a 99 euros el precio de los billetes de avión en clase turista entre Madrid y Andalucía Shutterstock

¿Cuánto cuestan los vuelos de Iberia a Andalucía y hasta cuándo se aplica el precio máximo?

Iberia estableció un límite de 99 euros por trayecto en clase turista para sus vuelos entre Madrid y Andalucía. La medida estará vigente hasta el domingo 8 de noviembre de 2026 y se aplicará tanto a los vuelos con origen en Madrid como a aquellos que tengan la capital española como destino.

En el caso de los pasajeros que opten por la clase Business, la compañía fijó un precio máximo de 149 euros por trayecto durante el mismo período.

Los límites anunciados quedan establecidos de la siguiente manera:

Tipo de billete Precio máximo por trayecto Clase turista 99 euros Clase Business 149 euros Ida y vuelta en turista 198 euros Ida y vuelta en Business 298 euros

Los importes de ida y vuelta corresponden a la suma de los precios máximos de dos trayectos. El coste efectivo dependerá de las tarifas disponibles al momento de la reserva.

¿Qué vuelos adicionales ofrece Iberia y cómo cambiar un billete tras el accidente ferroviario?

Como parte del refuerzo de sus operaciones, Iberia confirmó que a partir de las 14:00 horas de este miércoles 28 de octubre tiene previstos dos vuelos de ida y vuelta entre Madrid y Sevilla y otros tres entre Madrid y Málaga, incluido el servicio adicional habilitado tras el accidente.

La aerolínea también anunció que utilizará aeronaves de mayor capacidad para ampliar la cantidad de plazas disponibles en estas rutas. La decisión responde a las necesidades de desplazamiento de los viajeros afectados por las alteraciones del transporte ferroviario.

Iberia estableció un límite de 99 euros por trayecto en clase turista para sus vuelos entre Madrid y Andalucía. Shutterstock

Por otra parte, Iberia activó medidas de flexibilidad para los pasajeros que tenían previsto volar y cuyos viajes se hayan visto alterados por el accidente. Los afectados podrán solicitar información y gestionar modificaciones de sus billetes a través de los canales de atención de la compañía.

Para consultar las condiciones de los cambios, Iberia puso a disposición el teléfono 900 111 500. Los viajeros también pueden revisar las conexiones y tarifas disponibles en la página oficial de Iberia .

Las medidas se anunciaron después del accidente de alta velocidad registrado en la provincia de Toledo, que, según el balance comunicado hasta el momento, dejó 64 fallecidos. El siniestro afectó a las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Andalucía y motivó la adopción de alternativas para facilitar los desplazamientos.