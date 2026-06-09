Ni Bernabéu ni Metropolitano | El estadio que resurge tras 16 años paralizado y demandará una inversión récord

El Nou Mestalla del Valencia CF se ha convertido en la gran historia de resiliencia del fútbol español. Tras más de 16 años prácticamente paralizado, el nuevo estadio del club che avanza a un ritmo firme en 2026.

De esta manera, se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos del panorama europeo, superando en escala integral a las reformas del Santiago Bernabéu y del Cívitas Metropolitano.

Ni Bernabéu ni Metropolitano | El estadio que resurge tras 16 años paralizado y demandará una inversión récord Valencia

Retoman las obras del estadio después de 16 años paralizado

Las obras, retomadas con fuerza en enero de 2025, muestran un progreso visible y significativo. En junio de 2026 ya está instalado el anillo de compresión y los 50 pilares de acero que sustentarán la gran cubierta. Cada pilar mide 38 metros de altura y pesa más de 30 toneladas.

Ni Bernabéu ni Metropolitano | El estadio que resurge tras 16 años paralizado y demandará una inversión récord Fenwick Iribarren Architects

Además, se han montado los andamios auxiliares para los cables del anillo de tracción, junto con protecciones de grada, cables radiales, fachada, torres de escalera y avances en zonas interiores.

La instalación definitiva de la cubierta de 4800 toneladas está prevista para 2027, momento en el que también se colocarán las butacas y se completarán los acabados. El objetivo es claro: inaugurar el estadio en el verano de 2027 para el inicio de la temporada 2027/28.

Así será el nuevo estadio del Valencia

Con una capacidad aproximada de 70.044 espectadores, el Nou Mestalla no será solo un campo de fútbol. Su diseño contempla una cubierta completa y un modelo de explotación 365 días al año, con gran énfasis en hospitality premium, eventos, conciertos y restauración.

Ni Bernabéu ni Metropolitano | El estadio que resurge tras 16 años paralizado y demandará una inversión récord Fenwick Iribarren Architects

De esta manera, se estima que el estadio podrá generar entre 70 y 80 millones de euros anuales a través de diez verticales de negocio diferentes : ticketing, hospitality, naming rights, eventos, restauración y más.

Asimismo, el Valencia CF cerró alianzas estratégicas con empresas de primer nivel como Legends, Aramark, Telefónica y Figueras para maximizar su explotación comercial.

La financiación récord y el plan de mudanza del antiguo estadio

El proyecto demandará una inversión récord para el club. La financiación clave se cerró con un préstamo de unos 322 millones de euros a 28 años a través de Goldman Sachs, complementado con la futura venta de los terrenos de Mestalla. Además, existe un acuerdo con Atitlán para el desarrollo de torres adyacentes que generarán ingresos adicionales para el Valencia.

Respecto a los abonados, el club aspira a alcanzar los 50.000 en el nuevo estadio (alrededor del 80% del aforo). Actualmente, Mestalla cuenta con unos 40.000, mientras que el proceso de traslado se estructurará de la siguiente manera:

Agrupaciones de socios (familiares, amigos y peñas) a partir de finales de 2026. Prioridad por antigüedad (promedio del número de socio, sin contar menores de 16 años en 2027). Selección de asientos presencial en Mestalla con tecnología inmersiva. Formalización durante la campaña de abonos 2027/28.

La mudanza será completa una vez finalizadas las obras, sin contemplarse una despedida especial en el actual Mestalla.