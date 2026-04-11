La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado la anulación de multas de velocidad impuestas en una autovía concreta de España debido a un error grave en la señalización de un radar de tramo. Se trata de la autovía A-7, en el tramo comprendido entre San Roque y Algeciras, en la provincia de Cádiz. Este fallo ha llevado a la revocación oficial de sanciones y ha generado una alerta sobre posibles multas ilegales que podrían afectar a cientos de conductores que circularon por esta vía. Todo comenzó cuando un conductor, trabajador de la empresa Arreza Seguros, recibió dos multas por exceso de velocidad en este mismo tramo de la A-7. La primera sanción, de 300 euros, correspondía al 22 de septiembre de 2025, y la segunda, de 100 euros, al 15 de octubre del mismo año. En ambos casos, el radar de tramo registró una velocidad media superior a los 80 km/h. Sin embargo, el afectado presentó una denuncia ante la DGT argumentando que la señalización vial visible en la carretera indicaba un límite de 100 km/h, mientras que el radar aplicaba un límite de 80 km/h. Esta discrepancia entre la señalética y el control de velocidad convirtió las multas en ilegales. Tras analizar el expediente, la DGT admitió el error y revocó las dos sanciones de oficio a través de una resolución fechada el 5 de marzo de 2026. El organismo indicó textualmente: “A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente, se llega a la conclusión de que en el caso que se examina, no es procedente la imposición de la sanción a que se refiere el mismo, por lo que se acuerda su revocación de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. Los radares de tramo fueron instalados en agosto de 2025 en este sector de la A-7. A diferencia de los radares fijos tradicionales, estos sistemas miden la velocidad media a lo largo de un tramo completo de carretera. Funcionan de la siguiente manera: una cámara en el inicio del tramo registra la matrícula y la hora de paso del vehículo; otra cámara al final repite la operación. El sistema calcula el tiempo empleado para recorrer la distancia y determina la velocidad media. Si supera el límite establecido, se genera la multa automáticamente. Justamente, este error denunciado podría ocasionar que muchos estén pagando infracciones falsas. Por este motivo, la DGT ordenó a sus operarios tapar los indicativos de velocidad de los radares en el tramo para evitar que se sigan imponiendo multas irregulares. Si recibiste una multa de velocidad en este tramo de la A-7 durante los meses posteriores a agosto de 2025, puedes presentar una denuncia ante la DGT alegando exactamente la misma discrepancia: límite señalado de 100 km/h frente al límite aplicado por el radar de tramo de 80 km/h. La resolución favorable en el caso ya documentado abre la puerta a que la DGT anule de oficio otras sanciones similares, tal como ocurrió con las dos multas del conductor de Arreza Seguros.