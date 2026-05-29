La demanda de energía en España del sábado marcó hasta los 13.052.162 MWh con respecto a los 12.816.069 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 79.58 euros a 62.27 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 30 de mayo?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 123,31 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 123.31 euros De 5:00 a 6:00 115.34 euros De 4:00 a 5:00 114.7 euros De 22:00 a 23:00 113.54 euros De 1:00 a 2:00 111.86 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 30 de mayo?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de -0,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 -0.1 euros De 14:00 a 15:00 -0.09 euros De 11:00 a 12:00 -0.01 euros De 12:00 a 13:00 -0.01 euros De 15:00 a 16:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 123.31 De 1:00 a 2:00 111.86 De 2:00 a 3:00 107.12 De 3:00 a 4:00 104.86 De 4:00 a 5:00 114.7 De 5:00 a 6:00 115.34 De 6:00 a 7:00 111.53 De 7:00 a 8:00 98.5 De 8:00 a 9:00 48.42 De 9:00 a 10:00 11.92 De 10:00 a 11:00 0.46 De 11:00 a 12:00 -0.01 De 12:00 a 13:00 -0.01 De 13:00 a 14:00 -0.1 De 14:00 a 15:00 -0.09 De 15:00 a 16:00 -0.01 De 16:00 a 17:00 0.59 De 17:00 a 18:00 2.93 De 18:00 a 19:00 33.75 De 19:00 a 20:00 74.53 De 20:00 a 21:00 103.19 De 21:00 a 22:00 111.38 De 22:00 a 23:00 113.54 De 23:00 a 24:00 106.8

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?