En esta noticia
La demanda de energía en España del sábado marcó hasta los 13.052.162 MWh con respecto a los 12.816.069 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la luz pasó de 79.58 euros a 62.27 euros el MWh.
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 30 de mayo?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 123,31 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|123.31 euros
|De 5:00 a 6:00
|115.34 euros
|De 4:00 a 5:00
|114.7 euros
|De 22:00 a 23:00
|113.54 euros
|De 1:00 a 2:00
|111.86 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 30 de mayo?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de -0,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|-0.1 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.09 euros
|De 11:00 a 12:00
|-0.01 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.01 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|123.31
|De 1:00 a 2:00
|111.86
|De 2:00 a 3:00
|107.12
|De 3:00 a 4:00
|104.86
|De 4:00 a 5:00
|114.7
|De 5:00 a 6:00
|115.34
|De 6:00 a 7:00
|111.53
|De 7:00 a 8:00
|98.5
|De 8:00 a 9:00
|48.42
|De 9:00 a 10:00
|11.92
|De 10:00 a 11:00
|0.46
|De 11:00 a 12:00
|-0.01
|De 12:00 a 13:00
|-0.01
|De 13:00 a 14:00
|-0.1
|De 14:00 a 15:00
|-0.09
|De 15:00 a 16:00
|-0.01
|De 16:00 a 17:00
|0.59
|De 17:00 a 18:00
|2.93
|De 18:00 a 19:00
|33.75
|De 19:00 a 20:00
|74.53
|De 20:00 a 21:00
|103.19
|De 21:00 a 22:00
|111.38
|De 22:00 a 23:00
|113.54
|De 23:00 a 24:00
|106.8
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y reducir la necesidad de encender las lámparas.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.