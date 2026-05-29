Volvió al país el canal infantil más famoso del mundo tras su desaparición y trae clásicos de hace 20 años

El panorama de la televisión en España ha vivido un giro verdaderamente histórico. Tras generar una enorme nostalgia en las redes sociales con su despedida, Disney Channel anunció su regreso oficial al país.

La mítica señal, que marcó a múltiples generaciones de espectadores durante sus 27 años de trayectoria, volvió a emitir el 1 de abril de 2026, exactamente un año y dos meses después de su apagón.

Volvió al país el canal infantil más famoso del mundo tras su desaparición y trae clásicos de hace 20 años Shutterstock

El canal solo se podrá ver a través de este medio pago

El 6 de enero de 2025, Disney Channel se despidió de la televisión digital terrestre (TDT) emitiendo el capítulo final de Hannah Montana. El espacio gratuito que dejó libre en la parrilla abierta fue ocupado por la señal generalista Squirrel TV.

Desde entonces, las únicas alternativas infantiles sin coste en la TDT quedaron reducidas a Clan (RTVE) y Boing (Mediaset).

Volvió al país el canal infantil más famoso del mundo tras su desaparición y trae clásicos de hace 20 años Disney

A diferencia de su etapa anterior, este esperado relanzamiento no se ha producido en abierto . La multinacional ha optado por reforzar sus alianzas estratégicas con las telecomunicaciones tradicionales, haciendo que el canal esté disponible únicamente bajo el requisito de pago previo.

¿Cómo y dónde ver el nuevo Disney Channel?

Para sintonizar de nuevo la cadena, los hogares españoles deben disponer de una suscripción activa a las principales plataformas de televisión por cable o fibra. La señal se ha incorporado directamente a los diales de:

Movistar Plus+ : desde 4,99 euros al mes

Vodafone TV : desde 5 euros al mes

Orange TV: desde 7,99 euros al mes.

¿Cómo fue la vuelta de Disney a España y qué programas reaparecieron?

El regreso no ha consistido en una simple sustitución de nombres. Disney ha ejecutado un rebranding completo y ha unificado la marca Disney Channel con la señal de Disney Junior, la cual ha desaparecido como canal independiente en las operadoras.

Esta fusión permite albergar en una sola parrilla contenidos adaptados tanto para niños pequeños como para preadolescentes de entre 6 y 11 años. Los más pequeños conservan su espacio bajo el contenedor especial “Disney Jr. en Disney Channel”, asegurando la emisión de grandes éxitos como Bluey, Spidey y sus sorprendentes amigos o SuperKitties.

Por otro lado, la programación recupera series míticas y nuevos estrenos que hasta la fecha eran exclusivos de la plataforma de streaming Disney+.

Los espectadores pueden disfrutar de producciones animadas y juveniles de gran éxito como Phineas y Ferb; vuelven los Magos de Waverly Place, Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Vampirina. Con este movimiento, la compañía demuestra que la televisión lineal tradicional aún conserva un valor estratégico esencial frente al vídeo bajo demanda.