El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027: un fenómeno único en más de 100 años (foto: archivo).

El Gobierno de España publicó las primeras recomendaciones oficiales para observar de forma segura el histórico ciclo de eclipses solares que podrá verse en el país entre 2026 y 2028.

La Comisión Interministerial creada para coordinar el denominado “trío de eclipses” difundió un documento con advertencias sanitarias, de movilidad, protección ocular y prevención de incendios ante la gran afluencia de personas que se espera durante estos fenómenos astronómicos.

Las autoridades trabajan ya en planes especiales de seguridad y protección civil para gestionar desplazamientos masivos, riesgos sanitarios y posibles emergencias derivadas de los eclipses totales previstos para agosto de 2026 y 2027, además del eclipse anular de 2028.

Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en 157 años Fuente: Archivo

El Gobierno alerta sobre los riesgos de observar el eclipse solar sin protección

Uno de los principales focos de preocupación de las autoridades es la seguridad ocular durante la observación del eclipse solar.

Las recomendaciones oficiales insisten en la necesidad de utilizar gafas certificadas y filtros homologados para evitar lesiones permanentes en la retina. El documento también prohíbe utilizar dispositivos ópticos sin protección adecuada.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias advirtió además que los daños oculares “pueden producirse sin dolor” y que, una vez establecidos, “es probablemente irreversible”.

Entre las lesiones más frecuentes aparecen la disminución de la agudeza visual, la fotofobia, las alteraciones en la percepción de colores y las lesiones retinianas derivadas de la observación directa del sol.

Las autoridades remarcan que la prevención será fundamental debido a la enorme expectación que generan los eclipses, especialmente porque España no presencia un eclipse total visible desde la península desde hace más de un siglo.

Cómo protegerte del eclipse solar y evitar daños permanentes en la vista

Observar un eclipse solar sin protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina, incluso aunque la exposición dure apenas unos segundos. Por eso, las autoridades españolas publicaron una serie de recomendaciones oficiales para garantizar una observación segura durante los eclipses previstos entre 2026 y 2028.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias advirtió que los daños oculares “pueden producirse sin dolor” y que, una vez establecidos, “es probablemente irreversible”.

Las lesiones más frecuentes incluyen pérdida de visión central, fotofobia, alteraciones visuales y daños permanentes en la retina provocados por la radiación solar directa. Por ese motivo, los expertos recomiendan supervisar especialmente a niños y evitar cualquier exposición prolongada durante la observación del eclipse.

Recomendaciones oficiales para ver el eclipse solar de forma segura

Utilizar únicamente gafas homologadas con certificación ISO 12312-2.

No mirar nunca el Sol directamente sin protección adecuada.

No usar gafas de sol comunes, radiografías, cristales ahumados ni filtros caseros.

Evitar telescopios, cámaras o prismáticos sin filtros solares específicos.

Supervisar a los niños durante toda la observación.

Llevar agua, protector solar y gorra para evitar golpes de calor y deshidratación.

Permanecer en zonas habilitadas y evitar detenerse en carreteras o arcenes.

No encender fuego ni dejar residuos en áreas naturales para prevenir incendios forestales.

Se aproxima el eclipse más extenso de la historia y no regresará a repetirse hasta el próximo siglo: el día se transformará en noche en esta fecha (foto: archivo).

El eclipse solar provocará desplazamientos masivos y planes especiales de seguridad

El Gobierno prevé una movilización masiva de ciudadanos y turistas hacia las zonas con mejores condiciones de observación.

“El primero [de los eclipses] el próximo 12 de agosto” motivará “desplazamientos masivos y la afluencia de miles de personas a los mejores puntos de observación”, señaló el Ministerio de Ciencia.

Por este motivo, el Ministerio del Interior trabaja en un Plan Integral de Seguridad que incluirá dispositivos especiales de tráfico, movilidad y coordinación territorial.

Las recomendaciones oficiales también piden evitar paradas en arcenes, utilizar únicamente zonas habilitadas y prever posibles saturaciones en las comunicaciones y accesos.

La Comisión Interministerial está integrada por trece ministerios, las diecisiete comunidades autónomas y varios organismos científicos especializados.

Calor extremo, incendios y aglomeraciones: los otros riesgos del eclipse solar

Las autoridades españolas también advirtieron sobre riesgos sanitarios asociados a las altas temperaturas y las concentraciones multitudinarias.

El documento oficial menciona golpes de calor, deshidratación, cambios meteorológicos bruscos y efectos derivados de la oscuridad súbita provocada por el eclipse.

El Ministerio de Sanidad alertó además sobre la posibilidad de infecciones respiratorias, enfermedades transmisibles y situaciones de riesgo vinculadas a las grandes aglomeraciones.

Entre las advertencias también aparecen los incendios forestales. El Gobierno pidió evitar hacer fuego, no estacionar vehículos sobre vegetación seca y garantizar accesos de emergencia en áreas naturales.

Sanidad recordó igualmente que el calor extremo puede provocar “golpes de calor, deshidratación, quemaduras solares, agotamiento y descompensación de enfermedades crónicas”.

Qué zonas tendrán mejores condiciones para ver el eclipse solar en España

La Agencia Estatal de Meteorología publicó además un análisis estadístico sobre las regiones con mayores probabilidades de tener cielos despejados durante el eclipse del 12 de agosto de 2026.

Según el estudio, la franja cantábrica presenta una mayor frecuencia de nubosidad, especialmente en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. En cambio, el interior peninsular y buena parte del valle del Ebro muestran porcentajes más elevados de cielos despejados en esas fechas.

El eclipse total del 12 de agosto de 2026 atravesará numerosas capitales españolas, entre ellas A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma.

El Gobierno pidió además a las comunidades autónomas que publiquen enlaces oficiales con los mejores puntos de observación para centralizar toda la información en la web oficial del eclipse.