El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) persiguen el objetivo de optimizar el tráfico en los núcleos urbanos mediante la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el territorio nacional. Estas áreas especiales tienen como finalidad primordial la reducción de los niveles de contaminación y la mejora de la calidad del aire. A medida que se confirman nuevas localidades con ZBE, las restricciones de circulación aumentan de manera proporcional. En consecuencia, los expertos anticipan que a corto plazo ya no será suficiente contar con un vehículo que posea la etiqueta ECO o Cero Emisiones, sino que será necesario cumplir con otros requisitos más específicos. En el último borrador de Real Decreto presentado por el Gobierno, se incorporó un nuevo artículo que propondrá la prohibición de acceso a las ZBE para los vehículos que no circulen con una alta ocupación. Este borrador, que incluye las nuevas medidas para el control del tráfico, ya ha sido sometido a consulta pública durante el mes de junio pasado y entre el verano y el otoño se procederá a la fase de informe y revisión jurídica. Así, se prevé que su entrada en vigor sea el 2 de enero de 2026. El director de la DGT, Pere Navarro, ya había anticipado esta idea al afirmar que "el futuro de los coches será compartido o no será“. Según explicó, la iniciativa responde a la necesidad urgente de combatir los atascos que cada día afectan a los principales núcleos urbanos del país. Actualmente, solo 53 municipios tienen Zonas de Bajas Emisiones activas, lo que representa un 31,8% del total de los que estarían obligados a implementarlas por tener más de 50.000 habitantes. Además de los criterios ambientales actuales basados en las etiquetas de la DGT, si se aprueba este decreto, los ayuntamientos podrán imponer restricciones de movilidad considerando nuevos factores. Uno de ellos es la ocupación del vehículo, de forma parecida a lo que ya ocurre con los carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación) en los accesos a varias grandes ciudades. Estos carriles VAO buscan aliviar el tráfico en las vías más congestionadas al exigir un mínimo de dos ocupantes para poder circular por ellos. Sin embargo, su alcance es bastante limitado si lo comparamos con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Según un estudio de Bipi, las ZBE ya cubren en España una superficie equivalente a más de 100.000 campos de fútbol. Uno de los colectivos que tomó acción es la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM), la cual denunció durante un periodo prolongado las ZBE en el país. En respuesta a la prohibición de circulación para una sola persona, la agrupación lanzó una nueva campaña masiva de alegaciones contra el Real Decreto, considerándolo "discriminatorio" y “carente de informes y de consulta pública previa”. De acuerdo con la información proporcionada por la asociación, “imponer una restricción basada en el número de ocupantes del vehículo representa una discriminación hacia las personas solteras (solteros/as, separados/as, viudos/as, divorciados/as)” y "hacia las familias monoparentales“. Para respaldar su postura, la asociación ha mencionado datos del INE, que revelan que a finales de 2023 existían 14,9 millones de personas solteras mayores de edad en España, lo que constituiría el 36% de la población adulta. Varios colectivos y asociaciones que representan a grupos de conductores han comenzado a movilizarse en los tribunales, argumentando que esta medida podría resultar discriminatoria para muchas personas. De acuerdo con el medio Hoop Carpool, la consulta pública del borrador del Real Decreto que establecerá la restricción de circular con una sola persona en el vehículo ya ha concluido. El siguiente paso en el proceso será la elaboración de los informes preceptivos y la revisión jurídica del texto. Dado que se trata de un trámite bastante complejo, según publica Autopista, lo más probable es que esta fase se extienda al menos hasta que finalice el otoño. Una vez superado ese tramo, el Real Decreto debería aprobarse en Consejo de Ministros y, posteriormente, publicarse en el Boletín Oficial del Estado para alcanzar su carácter oficial definitivo. Tras su aprobación, a partir de 2026 serán los distintos ayuntamientos los que, dentro de sus Zonas de Bajas Emisiones obligatorias, decidan el momento y la forma concreta de aplicar la norma y sus diferentes aspectos prácticos.