El permiso de conducir en España entra en una nueva etapa. La evolución demográfica y el envejecimiento progresivo de la población han obligado a revisar las reglas de acceso y renovación del carnet. Cada vez hay más conductores mayores en activo, y eso exige ajustes que respondan a una realidad distinta a la de hace dos décadas. En este escenario, la Dirección General de Tráfico (DGT) prepara cambios que comenzarán a aplicarse en 2026 y que afectarán de forma directa a quienes nacieron entre 1956 y 1961. La intención es reforzar los controles sin eliminar derechos, introduciendo criterios más precisos sobre la capacidad real para conducir. La principal modificación se concentra en la renovación del carnet de conducir para personas mayores de 65 años. Hasta ahora, este trámite debía realizarse cada cinco años. A partir de 2026, ese plazo podrá reducirse en función de la condición física y cognitiva de cada conductor. Tráfico pondrá más peso en los reconocimientos médicos obligatorios. Los centros autorizados deberán aplicar controles más detallados, especialmente en aspectos como visión, reflejos y coordinación. La propia DGT explica en su portal oficial que el objetivo es adaptar cada permiso a las condiciones reales del conductor, evitando decisiones automáticas basadas solo en la edad. Además, se ampliará el uso de limitaciones específicas dentro del carnet. Entre ellas, la conducción restringida a determinadas franjas horarias, limitaciones de velocidad o condiciones especiales en trayectos largos. Este tipo de medidas ya existían, pero su aplicación será más habitual con el nuevo marco normativo. Los conductores nacidos entre 1956 y 1961 serán los primeros en notar el impacto de estas modificaciones. En 2026, todos ellos estarán dentro del rango de edad en el que la DGT quiere aplicar un control más ajustado a las capacidades individuales. El cambio central es que la renovación del permiso de conducir dejará de ser uniforme. En lugar de un plazo fijo, dependerá del resultado del examen médico. Esto implica que algunos conductores podrán renovar por cinco años, mientras que otros tendrán autorizaciones más breves, de dos o tres años. El enfoque responde a recomendaciones europeas sobre seguridad vial. La Comisión Europea ha planteado la necesidad de adaptar las normas a una población más longeva sin establecer restricciones generales. También se refuerzan las pruebas cognitivas. La capacidad de atención, la memoria y la velocidad de reacción pasan a ser elementos clave en la evaluación. Según distintos estudios citados por organismos europeos, estos factores inciden directamente en la probabilidad de accidente en determinadas situaciones de tráfico. El cambio introduce una lógica distinta en la gestión del permiso de conducir en España. La edad deja de ser el criterio principal y se sustituye por una evaluación más completa de cada caso. Esto supone un sistema más flexible, pero también más exigente. La DGT ha señalado que la experiencia acumulada al volante sigue siendo un valor positivo. Sin embargo, reconoce que ciertas capacidades pueden deteriorarse con el paso del tiempo y deben revisarse con mayor frecuencia. Por eso, el nuevo modelo combina controles más estrictos con decisiones individualizadas. Este enfoque intenta equilibrar dos objetivos que a menudo entran en tensión. Por un lado, garantizar la seguridad vial para todos los usuarios. Por otro, permitir que quienes están en condiciones adecuadas puedan seguir conduciendo sin restricciones innecesarias. El impacto de estos cambios será progresivo, pero significativo. A medida que se acerque 2026, aumentará el número de conductores afectados por las nuevas reglas. La adaptación no será solo administrativa, también implicará una mayor conciencia sobre la importancia del estado físico y mental al volante.