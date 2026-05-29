Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial a partir de los datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a mayo. La composición recrea la disputa electoral entre el PSOE, el PP y Vox, reflejando la evolución de la intención de voto registrada en la encuesta. Los porcentajes mostrados son representativos del sondeo y la imagen no constituye una fotografía real.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas mostró una recuperación de Vox tras dos meses consecutivos de caída en intención de voto.

El estudio, realizado antes de las elecciones andaluzas y de los escándalos judiciales que golpearon al oficialismo español, también reflejó un leve desgaste del PSOE y una mejora del Partido Popular.

Según la encuesta, el PSOE obtendría el 36,2% de los votos en unas elecciones generales, apenas dos décimas menos que en abril.

El PP crecería hasta el 24,9%, con una suba de 1,3 puntos, mientras que Vox alcanzaría el 16,2% y recuperaría 1,5 puntos después de varios meses de retroceso. De esta manera, la distancia entre socialistas y populares se reduciría a 11,3 puntos.

El sondeo incluyó 4016 entrevistas telefónicas realizadas entre el 4 y el 18 de mayo.

El trabajo de campo terminó antes de la imputación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y antes de las investigaciones vinculadas a la presunta trama para interferir en causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

¿Cómo impactó la suba de Vox en el escenario político español?

La mejora de Vox apareció como uno de los datos más relevantes del barómetro. El partido liderado por Santiago Abascal volvió a crecer después de dos meses de caídas y consolidó su posición como tercera fuerza política de España.

¿Cómo impactó la suba de Vox en el escenario político español? EFE/ Raúl Sanchidrián Fuente: EFE RAÚL SANCHIDRIÁN

El avance de Vox coincidió con una recuperación general del bloque de derecha. Mientras el PP subió 1,3 puntos, Vox agregó otro 1,5% y redujo la diferencia global con el oficialismo. En paralelo, Sumar quedó en el 5,7% y volvió a marcar uno de sus peores registros de la legislatura.

También se destacó el crecimiento de Se Acabó la Fiesta, que llegó al 2,4% y quedó cerca de Podemos, ubicado en el 2,5%. El escenario mostró un mayor movimiento dentro del espacio conservador y una fragmentación persistente en la izquierda alternativa al PSOE.

¿Qué opinan los españoles sobre la “prioridad nacional” impulsada por PP y Vox?

El barómetro también analizó la reacción ciudadana frente a los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, donde ambos partidos incorporaron el principio de “prioridad nacional” para el acceso a ayudas y servicios públicos.

¿Qué opinan los españoles sobre la “prioridad nacional” impulsada por PP y Vox? (Fotos: EFE)

El 52,2% de los encuestados manifestó rechazo a esa propuesta, mientras que un 44,6% aseguró estar “muy” o “bastante” de acuerdo.

La aceptación de la medida apareció especialmente entre votantes de PP y Vox, mientras que los electores de izquierda y de partidos nacionalistas mostraron un rechazo mayoritario.

En cuanto a la constitucionalidad de esa iniciativa, el 43,9% consideró que resulta compatible con la Constitución española y el 39,9% opinó lo contrario.

El debate se instaló en medio de una creciente preocupación por la inmigración, que escaló hasta el tercer lugar entre los principales problemas señalados por la ciudadanía.

La vivienda volvió a ocupar el primer puesto en las preocupaciones sociales con el 48,8% de las menciones, seguida por los problemas económicos y la inmigración.

Además, el estudio reflejó inquietud por la situación internacional: más del 60% de los encuestados aseguró sentirse preocupado por la escalada del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.