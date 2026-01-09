Tráfico refuerza los controles en carretera y revisa la guantera de los vehículos para detectar objetos prohibidos que pueden implicar multas elevadas o la retirada del carnet.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha intensificado sus controles en carretera con una campaña que busca reforzar la seguridad vial en todo el territorio español. Estas nuevas acciones incluyen la revisión del interior de los vehículos, y en particular de la guantera, donde muchos conductores guardan objetos que, sin saberlo, podrían conllevar sanciones económicas elevadas o incluso la pérdida de la licencia de conducir.

Las autoridades recuerdan que no basta con tener los papeles en regla: ahora también se vigila el tipo de objetos que se transportan. Desde herramientas potencialmente peligrosas hasta dispositivos de vigilancia no autorizados, cualquier elemento que represente un riesgo para la seguridad puede derivar en consecuencias legales graves.

Los controles de la Guardia Civil se han intensificado para verificar la documentación y los objetos transportados en el vehículo.

Qué objetos prohíbe la DGT llevar en el coche

Los agentes de tráfico están autorizados a revisar vehículos si detectan comportamientos sospechosos. En estos casos, pueden inspeccionar la guantera, el maletero y otras zonas del habitáculo en busca de armas, sustancias ilegales u objetos peligrosos que no cuenten con la autorización correspondiente.

Entre los objetos que pueden generar sanciones destacan:

Armas blancas o de fuego sin licencia

Sustancias inflamables o explosivas

Objetos contundentes , como bates de béisbol sin justificación

Gafas térmicas y dispositivos para interceptar comunicaciones

Cámaras ocultas o herramientas de vigilancia ilegal

Instrumentos utilizados para la caza furtiva

Transportar cualquiera de estos elementos sin acreditar su legalidad puede suponer una multa superior a los 30.000 euros, e incluso la retirada del carnet de conducir, según la Ley de Seguridad Ciudadana y el Reglamento General de Circulación.

Qué sanciones establece la normativa para estos casos

Las sanciones básicas por infracciones graves o muy graves oscilan entre 601 y 3005 euros. Sin embargo, si el objeto en cuestión representa una amenaza seria, puede considerarse una infracción grave con sanciones de hasta 30.000 euros o derivar en cargos penales.

Los controles también incluyen otras verificaciones obligatorias:

Documentación del vehículo : permiso de circulación, carnet de conducir y tarjeta ITV deben estar vigentes y accesibles.

Baliza V-16 : a partir de enero de 2026, será obligatoria la presencia de esta luz de emergencia homologada en la guantera o en un lugar de fácil acceso.

Test de alcohol y drogas: el conductor puede ser requerido a realizar controles si existen indicios de conducción bajo influencia.

Cómo evitar sanciones y cumplir con la normativa actual

Para prevenir sorpresas durante un control de tráfico, la DGT recomienda revisar con frecuencia qué se lleva dentro del vehículo, especialmente en la guantera y el maletero. Aunque algunos objetos puedan parecer inofensivos, su posesión sin autorización puede considerarse una amenaza a la seguridad pública.

La baliza V-16 será obligatoria a partir de 2026 y debe estar accesible dentro del vehículo. Shutterstock

Las autoridades insisten en que la prevención y la información son las mejores herramientas para garantizar una conducción segura y sin sobresaltos. Los conductores deben asumir que el interior del vehículo también forma parte del control de seguridad y que ciertos objetos, por inofensivos que parezcan, pueden convertirse en motivo de sanción.

