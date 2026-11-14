Desde afuera, la montaña Jinzi no parece esconder nada extraordinario. Está en una zona montañosa de Fuling, en el suroeste de China, rodeada por la vegetación y cerca del río Wu, pero durante casi dos décadas miles de personas trabajaron dentro de ella para construir uno de los proyectos militares más ambiciosos y secretos de la China de la Guerra Fría.

El Proyecto 816, como fue denominado, consistía en una gigantesca instalación subterránea destinada a producir materiales nucleares. Según el Panel Internacional sobre Materiales Fisionables, estaba pensada para alojar reactores de producción de plutonio. La obra se aprobó en 1966, las excavaciones se extendieron hasta 1984, cuando las autoridades decidieron detenerla después de completar el 85% de las obras civiles y alrededor del 60% de la instalación de los equipos, de acuerdo con el archivo del distrito de Fuling.

La montaña que escondía un proyecto nuclear secreto

La decisión de construir el complejo estuvo vinculada al clima de tensión de los años 60 y al temor a un conflicto con la Unión Soviética, que llevó a China a buscar instalaciones estratégicas lejos de las grandes ciudades. El Guinness World Records recoge que se levantó como respuesta a esa amenaza. Fue, según el Buró de Asuntos Civiles de Chongqing, la segunda base de producción de material nuclear del país, después del Proyecto 404.

Tras una prospección en 1965 en la que se descartaron otros emplazamientos, los responsables eligieron Baitao, una localidad de Fuling rodeada de montañas y próxima al río. Se inició entonces el proyecto y el nombre de Baitao fue retirado de los mapas. Más de 60.000 personas participaron en la construcción, entre ellas más de 20.000 integrantes del Ejército Popular de Liberación, según las autoridades de Chongqing.

El secreto llegó incluso a quienes vivían en la zona: las mismas fuentes oficiales señalan que muchos habitantes de Baitao no conocieron la existencia del Proyecto 816 hasta muchos años después. Tampoco fue un secreto breve. El proyecto se mantuvo bajo reserva hasta 2010, cuando se abrió al público.

La sala de control del Proyecto 816, una de las instalaciones construidas dentro de la enorme estructura subterránea. Wikimedia Commons / CC BY-SA

Una ciudad entera debajo de la montaña y 18 años de obras

La magnitud del proyecto resulta difícil de imaginar desde el exterior, porque los trabajos no consistieron en acondicionar una cueva natural, sino en excavar una enorme estructura artificial directamente en la roca. Es un caso comparable, aunque en otro contexto, al de Camp Century, la base subterránea estadounidense en Groenlandia.

Los trabajadores abrieron más de 20 kilómetros de túneles y construyeron 18 grandes cavernas conectadas entre sí por caminos, galerías, pozos y accesos. La superficie construida alcanza unos 104.000 metros cuadrados, según el archivo de Fuling, y el complejo incluye más de 130 caminos, túneles, galerías y pozos. El Guinness calcula una excavación de aproximadamente 1,5 millones de metros cúbicos y lo reconoce como la mayor cueva artificial del mundo. Las autoridades de Chongqing indican además una altura de 79,6 metros para el conjunto, y el Guinness compara sus espacios más altos con un edificio de 20 plantas.

El objetivo no era construir un simple refugio. Según el Buró de Asuntos Civiles de Chongqing, la instalación fue diseñada para resistir una bomba de hidrógeno, una bomba de una tonelada y un terremoto de magnitud 8. En ese sentido, recuerda a otros proyectos subterráneos de la historia militar, como La Coupole, el búnker nazi de Francia, o el búnker de El Capricho, en Madrid.

En junio de 1984, por decisión del Consejo de Estado y de la Comisión Militar Central, las obras se detuvieron definitivamente. Para entonces habían pasado 18 años de trabajo. El proyecto nunca llegó a entrar en funcionamiento, según la Federación de Científicos Estadounidenses, por lo que aquella gigantesca infraestructura quedó dentro de la montaña sin cumplir el propósito para el que había sido construida.

Del secreto nuclear a atracción turística

La historia dio un giro inesperado cuando el lugar que había sido construido para permanecer oculto comenzó a recibir visitantes. Las autoridades aprobaron la desclasificación de las cavernas en 2002 y el Proyecto 816 abrió al turismo en abril de 2010, de modo que hoy es posible recorrer una parte de las enormes cavernas y túneles que permanecieron ocultos durante décadas.

Desde el exterior, la montaña vuelve a parecer prácticamente igual que cualquier otra zona montañosa de Fuling, pero detrás de sus entradas de hormigón permanece una estructura de dimensiones extraordinarias que China construyó durante 18 años para un proyecto nuclear que nunca llegó a funcionar.