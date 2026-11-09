Las clases de preescolar, primaria y secundaria se suspenderán entre el 21 de diciembre y el 5 de enero, y se reanudarán el 7 de enero.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya fijó el calendario escolar del ciclo 2026-2027 y estableció las fechas que marcarán el cierre de actividades antes de Navidad. El calendario es válido para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de preescolar, primaria y secundaria.

El ciclo tiene 185 días efectivos de clase y comenzó el 31 de agosto de 2026. Antes de terminar el año habrá un periodo de receso escolar que permitirá a los alumnos dejar las aulas durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La SEP confirmó cuándo comienzan las vacaciones de invierno

El receso escolar de invierno comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el martes 5 de enero de 2027. Durante esas fechas no habrá clases ordinarias en las escuelas de educación básica que siguen el calendario nacional.

Las actividades escolares se reanudarán el jueves 7 de enero de 2027. El calendario oficial establece así un periodo continuo de descanso que comprende los días previos a Navidad, la Navidad, el cierre del año y los primeros días de enero, dentro del calendario de feriados y fines de semana largos para el nivel básico.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán vacaciones de invierno del 21 de diciembre al 5 de enero, según el calendario de la SEP. Gobierno de México

¿Qué días no habrá clases antes de Navidad?

A partir del lunes 21 de diciembre comenzará el receso de invierno para preescolar, primaria y secundaria. Por ese motivo, los alumnos ya no acudirán a las aulas durante esa semana y tampoco tendrán clases durante las fiestas de fin de año. Antes del receso, la última jornada del Consejo Técnico Escolar de 2026 será el 27 de noviembre.

El calendario también marca el 25 de diciembre y el 1 de enero como días de suspensión de labores docentes. En ambos casos, las fechas quedan incluidas dentro del propio periodo de receso escolar, que continúa hasta el 5 de enero.

¿Cuándo volverán los alumnos después de Navidad?

El regreso a clases está previsto para el jueves 7 de enero de 2027. El 6 de enero también aparece en el calendario como día de suspensión de labores docentes, por lo que no habrá clases ese día.

La SEP estableció además que el calendario escolar 2026-2027 concluirá el 9 de julio de 2027 para preescolar, primaria y secundaria. Las fechas fueron fijadas mediante el Acuerdo 07/07/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2026.