El calendario señala el diciembre de 2026 como una fecha de suma importancia para la aviación mundial. El aeropuerto de Long Thanh, ubicado en Vietnam en la provincia de Dong Nai, a aproximadamente 40 kilómetros al este de Ho Chi Minh City, tiene prevista su apertura comercial para diciembre de 2026.

Con una inversión total de 336.630 millones de dong vietnamitas, equivalentes a unos 12.800 millones de dólares, el aeropuerto de Long Thanh se convertirá en el mayor de Vietnam y uno de los más ambiciosos de todo el continente asiático.

El proyecto, desarrollado por la corporación estatal Airports Corporation of Vietnam (ACV), tiene como objetivo transformar de manera radical la conectividad aérea del sureste asiático.

La construcción del Long Thanh International Airport. Recreación con ChatGPT

Solución estratégica para el tráfico aéreo de Asia

La edificación del aeropuerto Long Thanh responde a una necesidad apremiante. El aeropuerto Tan Son Nhat, el cual presta servicios a la ciudad de Ho Chi Minh, ha estado operando durante años muy por encima de su capacidad prevista.

Long Thanh ha sido diseñado para absorber dicho exceso de tráfico y, principalmente, para recuperar los vuelos de largo recorrido que en la actualidad operan a través de los principales hubs de la región: Singapur, Bangkok y Kuala Lumpur.

La primera fase del aeropuerto contará con capacidad para 25 millones de pasajeros y 1,2 millones de toneladas de carga anualmente. Sin embargo, el proyecto completo es considerablemente más ambicioso: las fases sucesivas han sido planificadas para aumentar esa capacidad hasta alcanzar 100 millones de pasajeros anuales.

La ceremonia del primer vuelo en el Long Thanh International Airport. Instagram - @tourismmekong

Avance de las obras y cronograma hasta la inauguración

Con el sistema eléctrico ya operativo, ACV ha iniciado un periodo intensivo de 180 días para concluir la construcción del aeropuerto dentro de los plazos establecidos. A nivel global, el 76% del valor total del proyecto ha sido finalizado, no obstante,

las partes más críticas se encuentran en una fase más avanzada: el apron, o plataforma de aeronaves adyacente a la terminal, ha alcanzado un 88% de progreso, el sistema de combustible se aproxima al 92% y las vías de acceso registran aproximadamente un 90% de finalización.

La terminal de pasajeros, elemento fundamental de la estructura, dispone de su edificación principal concluida y se encuentra cerca de cumplir dos tercios del avance en los trabajos de interiorismo y equipamiento. La pista de aterrizaje ya se encuentra en funcionamiento.

Long Thanh culminó su primera pista en 2025 y en septiembre de ese año recibió su primer vuelo de calibración. En diciembre, un Boeing 787 de Vietnam Airlines llevó a cabo el primer aterrizaje técnico oficial.

El plan para los meses venideros abarca tres rondas de pruebas operativas programadas para septiembre, octubre y noviembre, que evaluarán la terminal, los sistemas de equipajes y las operaciones en tierra antes de la apertura al tráfico de pasajeros en diciembre de 2026.

Crecimiento económico en alza: más oportunidades para la región

La implementación de Long Thanh generará un impacto que trasciende las pistas de aterrizaje. El aeropuerto está concebido para transformarse en un hub de tránsito regional en condiciones de competir con los principales aeropuertos establecidos de Asia. Asimismo, ha despertado el interés de aerolíneas internacionales que buscan establecer nuevas bases operativas en el sureste del continente.

El proyecto abarca una extensión de aproximadamente 5.000 hectáreas e incluye una red de transporte interconectada que vincula la terminal con las principales vías de acceso.

La mejora en logística ya ha beneficiado al sector inmobiliario y empresarial en las áreas circundantes, con numerosas empresas estableciendo sedes en la zona de influencia del aeropuerto, atraídas por las prometedoras perspectivas de conectividad.