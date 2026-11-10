Las normas del AICM permitne la compara de cualquier tipo de bebidas en las salas de última espera.

Comprar perfumes, cremas, vinos y otras bebidas en las tiendas duty free del aeropuerto es una opción para quienes buscan aprovechar sus compras antes de abordar un avión. Sin embargo, las restricciones sobre líquidos, aerosoles y geles en el equipaje de mano pueden generar dudas sobre qué productos se pueden subir a bordo y en qué cantidades.

La buena noticia es que las compras realizadas en las tiendas ubicadas después del punto de inspección de seguridad del Aeropuerto, en este caso del AICM, tienen condiciones diferentes a las de los líquidos que los pasajeros llevan desde casa y que pasan por los escáneres de las casetas de la policía en los puestos de migración. Esto permite adquirir productos en presentaciones mayores a los 100 mililitros y llevar más de un artículo.

De acuerdo con la guía de Información al Pasajero del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), no existe un límite de cantidad para las compras de líquidos y geles en las tiendas duty free.

El AICM recomienda siempre que cada pasajero consulte con su aerolínea y mantener los productos en sus bolsas precintadas del duty free hasta llegar al destino.

Tus compras en el duty free puede incluir bebidas alcoholicas que van contigo en cabina. AICM

¿Cuántos perfumes, cremas y bebidas se pueden comprar en el duty free?

Los pasajeros pueden comprar perfumes, cremas y otros productos líquidos o en gel en la cantidad que deseen y sin tener que limitarse a envases de 100 mililitros, pero, según la guía publicada por el AICM, no podrán usarse y deben mantenerse cerrados.

Ante la consulta sobre si existe un límite de productos líquidos o geles adquiridos en las tiendas duty free, el AICM indica que “No, no hay límite en estas compras, sin embargo es recomendable que lo corrobore con su línea aérea”.

La misma guía, disponible en línea para el público, aclara que tampoco hay restricciones de tamaño para los perfumes adquiridos en las salas de última espera. En concreto, indica: “Si usted puede comprar perfumes o cualquier producto de la cantidad que deseé porque no hay restricciones en cuanto a cantidad” . Además, permite comprar agua, vinos y licores en esos establecimientos.

Comprar líquidos en el duty free es permitido, pero atención, deben permanecer cerrados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo transportar las compras para evitar que las retiren en el aeropuerto?

Aunque no hay un límite de cantidad para las compras duty free, los pasajeros deben respetar las condiciones de entrega y traslado. Según la información del AICM, los perfumes y las cremas adquiridos en las salas de última espera se entregan en una bolsa precintada, con el comprobante de compra a la vista.

Las autoridades del aeropuerto remarcan que estos productos no deben abrirse ni utilizarse antes de llegar al destino final. Al respecto, establece que “Los artículos que compre en las tiendas ubicadas en las salas de última espera se le entregarán en una bolsa precintada, con el ticket de compra a la vista, y no podrá ser abierta ni usar su contenido hasta llegar al destino final”.