Este animal cazaba a sus presas lanzando la lengua, como los camaleones actuales. (Imagen ilustrativa)

Un equipo internacional, con participación de la Universidad de Zaragoza, ha identificado una nueva especie de anfibio a partir de fósiles de unos 66 millones de años hallados en Arén, Huesca. El animal vivió en la península ibérica poco antes de la extinción de los dinosaurios no avianos.

La especie, bautizada como Synorerpeton ribagorzana, se ha descrito a partir de más de 80 restos óseos, entre ellos fragmentos de cráneo y vértebras, recuperados en 1997 en el yacimiento de Blasi, en la comarca oscense de La Ribagorza, según ha informado la Universidad de Zaragoza.

El estudio, publicado en la revista Cretaceous Research y retomado por la agencia EFE, ha sido dirigido por Alexandre R. D. Guillaume, de la Universidade NOVA de Lisboa, bajo la supervisión de Miguel Moreno-Azanza, de la Universidad de Zaragoza, y Eduardo Puértolas-Pascual, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC). También ha colaborado Hugues-Alexandre Blain, del IPHES-CERCA.

Fósiles olvidados durante casi 30 años

La clave del hallazgo estuvo en revisar los fósiles conservados en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Los análisis anteriores solo habían estudiado una parte del material, y los investigadores sabían que quedaban “ejemplares sin describir y sin identificar”, según ha explicado Moreno-Azanza.

Gracias a esa revisión, el equipo pudo reconocer los rasgos que diferencian a este anfibio de las especies descritas hasta ahora.

El pequeño anfibio medía menos de cinco centímetros y recordaba a una salamandra. Universidad de Zaragoza

Así era y así cazaba la nueva especie

Synorerpeton ribagorzana pertenece a los albanerpetóntidos, un grupo extinto de anfibios de menos de cinco centímetros de longitud que recordaban a pequeñas salamandras. Según la Universidad de Zaragoza, tenían la piel seca y escamosa y garras.

Su rasgo más llamativo era la forma de cazar: podían proyectar la lengua para atrapar a sus presas, como hacen los camaleones actuales.

El análisis del cráneo y las vértebras cervicales muestra, además, que la anatomía del grupo cambió con el tiempo. Según Guillaume, las especies del Jurásico y del Cretácico Inferior eran “más gráciles y con un cráneo alargado”, mientras que las del Cretácico Superior y el Cenozoico eran “más robustas y con un cráneo voluminoso”.

Un testigo de los últimos días de los dinosaurios

Los sedimentos que contenían los fósiles se depositaron alrededor de medio millón de años antes del impacto del asteroide que puso fin al Cretácico. Esa cercanía permite estudiar cómo eran los ecosistemas europeos justo antes de la extinción masiva.

Según Puértolas-Pascual, el yacimiento de Arén destaca precisamente por estos depósitos. Allí ya se han descrito “dos nuevas especies de dinosaurios y dos de cocodrilos”.

Un nombre ligado a la frontera

El nombre Synorerpeton puede traducirse del griego antiguo como “el animal que se arrastra en la frontera”. Alude tanto a la cercanía del yacimiento al límite geológico entre el Cretácico y el Paleógeno como a su ubicación junto a Cataluña. Ribagorzana, por su parte, hace referencia a la comarca de La Ribagorza y al río Noguera Ribagorzana.

Los fósiles ayudan a reconstruir cómo era la vida hace millones de años. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Pistas sobre la historia de estos anfibios en Europa

El estudio también apunta a que dos linajes de albanerpetóntidos pudieron convivir en Europa a finales del Cretácico. Además, sugiere que las poblaciones de Europa occidental pudieron estar emparentadas con las de América del Norte.

Las de Europa oriental, en cambio, podrían estar relacionadas con poblaciones asiáticas o con poblaciones europeas más antiguas. Con este hallazgo, el yacimiento de Arén aporta una nueva pieza para entender la fauna que habitaba Europa antes de la gran extinción.