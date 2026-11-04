Estados Unidos comenzó a exigir una declaración obligatoria a todas las personas que viajen en avión hacia su territorio desde el extranjero. Desde el pasado 3 de noviembre, las aerolíneas deben impedir el embarque de quienes no certifiquen que estuvieron fuera de la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días anteriores al vuelo.

La disposición fue emitida por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), agencia federal del Gobierno de Estados Unidos, el pasado 22 de octubre y modificada unos días después para aclarar su alcance. Su objetivo es reducir el riesgo de ingreso del ébola al país mediante el transporte aéreo.

A quiénes afecta la prohibición de abordar vuelos hacia Estados Unidos

La orden alcanza a colombianos, mexicanos, argentinos y ciudadanos de cualquier otra nacionalidad. También incluye a estadounidenses, nacionales de Estados Unidos y residentes permanentes con Green Card.

La disposición comprende vuelos comerciales, privados y de carga, además de las tripulaciones. Por lo tanto, no importa el pasaporte del viajero: todos deben cumplir con la certificación , salvo que tengan una exención oficial. Quienes no presenten el documento, no podrán abordar ningún avión hacia EE.UU.

La exigencia se limita a los viajes por avión. También alcanza a quienes solamente hagan escala en territorio estadounidense antes de continuar hacia otro destino internacional. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué país deben evitar quienes quieran viajar a Estados Unidos

El territorio señalado por las autoridades es la República Democrática del Congo, en África central. Quienes hayan estado allí durante los 21 días anteriores al vuelo no podrán abordar un avión hacia Estados Unidos. La restricción también contempla a quienes hayan hecho escala en un aeropuerto congoleño, incluso si no bajaron del avión ni salieron de la terminal .

El CDC establece que el día de salida del Congo es el día cero y que el pasajero podrá viajar a Estados Unidos a partir del día 22, siempre que cumpla los demás requisitos de ingreso.

Qué declaración deben firmar los pasajeros antes de abordar

Los viajeros deberán completar una certificación en papel o formato digital para confirmar que no estuvieron en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al embarque.

El CDC permite utilizar una firma física, una digital autenticada o una declaración electrónica mediante una casilla de verificación. Los pasajeros no necesariamente deben imprimir el formulario antes de ir al aeropuerto : cada compañía les indicará cómo completar el trámite.

Las aerolíneas son responsables de recopilar los documentos y conservarlos durante al menos 42 días después de la llegada del vuelo.