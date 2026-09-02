Confirmado | Las clases no comenzarán hasta el jueves 10 de septiembre: qué alumnos deben volver a las aulas (foto: ChatGPT)

Miles de estudiantes en España afrontarán varios días seguidos sin clases antes de comenzar oficialmente el nuevo curso. En Extremadura, los alumnos no tendrán actividad lectiva el lunes 7, martes 8 ni miércoles 9 de septiembre, ya que el grueso de las enseñanzas empezará el jueves 10.

El martes 8 se celebra además el Día de Extremadura, una fiesta autonómica que figura oficialmente como jornada no lectiva en el calendario escolar 2026-2027. Los días anteriores al comienzo de las clases se reservan, en cambio, para tareas de preparación y organización de los centros.

El calendario fue aprobado mediante una resolución de la Secretaría General de Educación publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Aunque administrativamente el curso escolar comienza el 1 de septiembre, las actividades lectivas arrancan en fechas diferentes según el nivel educativo.

Cuándo vuelven los alumnos a clases en Extremadura

El jueves 10 de septiembre comenzarán las clases para los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) . Esa misma fecha se aplica a los ciclos formativos de Grado Básico, Medio y Superior.

También las actividades lectivas del primer ciclo de Educación Infantil arrancarán el día 10, aunque el calendario permite establecer un período de incorporación gradual y flexible para facilitar la adaptación de los menores durante las primeras semanas.

El inicio será diferente para los estudiantes de Bachillerato. Tanto primero como segundo curso comenzarán las clases el viernes 11 de septiembre, según establece la resolución oficial de la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Por tanto, para la mayoría del alumnado extremeño, el miércoles 9 será el último día previo al regreso: el jueves 10 comenzará la actividad lectiva generalizada y, un día después, se incorporarán los estudiantes de Bachillerato.

El jueves 10 comenzarán las clases en Extremadura (foto: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué no habrá clases el martes 8 de septiembre

El 8 de septiembre se celebra el Día de Extremadura y tiene consideración de fiesta laboral retribuida y no recuperable en toda la comunidad autónoma. La fecha figura expresamente en el calendario laboral oficial de 2026.

El propio calendario educativo incluye esta jornada entre las festividades y días no lectivos del curso 2026-2027. Esto significa que los centros no desarrollarán actividad lectiva durante el feriado autonómico.

Sin embargo, este año la festividad no interrumpe unas clases que ya estuvieran en marcha. El Día de Extremadura cae justo antes del comienzo del curso para la mayor parte de los alumnos, por lo que funciona como una de las últimas jornadas previas al regreso a las aulas.

De esta forma, para el grueso del alumnado, la fecha clave será el jueves 10 de septiembre, cuando Extremadura dará inicio a las clases de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y gran parte de la Formación Profesional.