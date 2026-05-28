Las declaraciones de Yolanda Díaz en el marco de las polémicas del PSOE.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, rompió este jueves con la línea de contención que ha mantenido el Ejecutivo ante los casos judiciales que afectan al PSOE y expresó su “vergüenza”.

Lo hizo en un acto organizado por la Federación Estatal LGTBI+, y sus palabras apuntaron tanto al caso Plus Ultra como al caso Leire Díez, por el que está imputada la gerente del partido socialista.

“La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga. La política no es que los expresidentes del Gobierno, se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo, presuntamente, que parece que todos hacen”, afirmó Díaz ante los medios.

La posición de Sumar sobre las causas judiciales del PSOE. Fuente: EFE Lavandeira jr

Qué dijo Sumar sobre las causas judiciales del PSOE

La declaración de Yolanda Díaz es la más explícita que ha hecho hasta ahora ningún miembro del Gobierno de coalición sobre los casos que acechan al partido de Pedro Sánchez.

Mientras el Ejecutivo ha insistido en invocar la presunción de inocencia y en no comentar los sumarios, Díaz fue un paso más allá sin llegar a concretar ninguna medida.

“Mi organización política tomará las decisiones que sean menester al respecto”, anunció, sin detallar en qué consistirían esas decisiones ni en qué plazo.

A continuación reivindicó “la política de calidad” como alternativa a lo que describió como una degradación generalizada de la vida pública, y aclaró que no va a comentar autos judiciales ni sumarios porque, a su juicio, hacerlo sería “una gran irresponsabilidad”. “Dejemos trabajar a los tribunales”, concluyó.

El reproche a Santos Cerdán y el emplazamiento al PP

Díaz fue más allá de los casos inmediatos y amplió su crítica hacia el PSOE en un reproche que también incluía al conjunto del sistema político. Calificó de “vergüenza” que haya pasado un año desde la investigación al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por el caso Ábalos “sin que se hayan tomado medidas en este país” para luchar contra la corrupción.

Su emplazamiento fue directo: “Emplazo a todas las formaciones políticas que parece que están tan preocupadas por la corrupción a que tomemos medidas sin que pase un minuto más”, en una alusión velada al PP, al que implícitamente reprochó usar la corrupción como arma política sin traducirla en propuestas legislativas concretas.

Por qué las palabras de Díaz complican la posición del Gobierno

Las declaraciones de Yolanda Díaz suponen una tensión interna en el Ejecutivo de coalición en un momento especialmente delicado. Mientras la portavoz del Gobierno Elma Saiz repite desde hace días que hay que respetar la presunción de inocencia de Zapatero y que el Gobierno “no comparte” que la legislatura esté agotada, su socia de coalición habla abiertamente de vergüenza y anuncia decisiones pendientes.

La declaración llega, además, en la misma semana en que la declaración de Zapatero ante la Audiencia Nacional fue aplazada del 2 de junio al 17 y 18 de junio, y en que socios como el PNV y Coalición Canaria ya han dado públicamente por agotada la legislatura.

Con información de: EFE