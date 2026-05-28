El Gobierno denuncia una operación para desestabilizarlo y rechaza adelantar elecciones: “No toleraremos métodos no democráticos para derribarnos”. (Fuente: EFE).

El Gobierno de España ha pasado este jueves al ataque frente al aumento de la presión política y judicial que afecta al PSOE, en medio de los pedidos de elecciones anticipadas impulsados tanto por el PP de Alberto Núñez Feijóo como por varios socios parlamentarios de Pedro Sánchez, informó EFE.

Mientras el presidente del Gobierno ratificó que no adelantará los comicios porque considera que “es lo que conviene al interés general”, desde el Ejecutivo denunciaron la existencia de una operación para “derribar” al Gobierno mediante “métodos no democráticos”, en referencia a las investigaciones judiciales y a la ofensiva de la oposición.

El Gobierno responde al pedido de elecciones anticipadas y reacciona a la presión del PP

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que la decisión de Pedro Sánchez de no convocar elecciones anticipadas “es firme”, pese a las nuevas exigencias planteadas desde la oposición y también desde algunos aliados parlamentarios.

Además, denunció la utilización de “mañas” y “métodos no democráticos” para intentar forzar la caída del Ejecutivo y remarcó que el PSOE no piensa ceder ante esos intentos. “No vamos a tolerar ni consentir prácticas que perturban la democracia”, sostuvo.

En la misma línea se expresó el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien afirmó que existe una “operación general para derribar al Gobierno”, aunque reclamó al PSOE más explicaciones sobre las investigaciones judiciales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente se dirige a los periodistas en un receso de la sesión plenaria del Congreso celebrada este jueves. Javier Lizón

El PSOE responde al caso Leire Díez y promete dar explicaciones cuando se levante el secreto de sumario

El PSOE publicó un comunicado en el que negó haber “ordenado, amparado ni cooperado” en las conductas investigadas por el juez Santiago Pedraz en el caso vinculado a la exmilitante socialista Leire Díez.

El partido aseguró además que dará “todas las explicaciones pertinentes” una vez que se levante el secreto de sumario de la causa judicial.

También el presidente catalán, Salvador Illa, defendió la postura del Ejecutivo y aseguró que sabe distinguir “lo que es una coincidencia de lo que no lo es” respecto de las investigaciones y el contexto político actual.

El PSOE negó haber cooperado en las conductas investigadas por el juez Santiago Pedraz en el caso vinculado a la exmilitante socialista Leire Díez, EFE/J.J. Guillén/Archivo

Feijóo exige elecciones inmediatas y asegura que hará “todo” para cambiar al Gobierno

Frente a la postura del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo volvió a reclamar una convocatoria electoral inmediata y afirmó que hará “todo” lo posible para cambiar al Gobierno. “Y cuando digo todo, es todo”, aseguró el líder del PP, quien sostuvo que existen solo dos alternativas: convocar elecciones o que los partidos que sostienen al Gobierno retiren su apoyo parlamentario.

Aunque evitó hablar directamente de una moción de censura, el portavoz popular Borja Sémper aseguró que el PP no descarta “ningún escenario” y utilizará todas las herramientas que permite el Estado de derecho. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso afirmó que “Sánchez es corrupción” y consideró que la única salida posible es una cuestión de confianza seguida de elecciones.

El PNV, Junts y Coalición Canaria aumentan la presión sobre Sánchez por la crisis del PSOE

Entre los socios del Gobierno, el presidente del PNV, Aitor Esteban, insistió en que “la legislatura ha llegado a su fin” y sostuvo que lo más conveniente sería convocar elecciones durante 2026. Sin embargo, descartó apoyar una moción de censura y recordó que solo Pedro Sánchez puede decidir la disolución de las Cortes.

Desde Junts, Miriam Nogueras también rechazó la posibilidad de apoyar una moción impulsada por el PP, aunque consideró “graves” las causas judiciales que afectan al PSOE.

Coalición Canaria fue todavía más lejos. Su portavoz en el Congreso, Cristina Valido, afirmó que resulta “difícil de creer” que Pedro Sánchez no tuviera conocimiento del caso Leire Díez.

Sumar fija una “línea roja” con el PSOE y cuestiona la estrategia de Pedro Sánchez ante el escándalo

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconoció sentir “vergüenza” por las causas judiciales que afectan al PSOE y aseguró que Sumar tomará “las decisiones que sean menester” según avance la situación.

Fuentes del espacio político indicaron que mantienen como “línea roja” una eventual financiación ilegal del PSOE, aunque por ahora creen que el caso Leire Díez afecta únicamente a personas concretas del partido.

Además, cuestionaron el tono utilizado por Pedro Sánchez durante su comparecencia en Roma, al considerar que “se vino arriba” con algunas declaraciones y bromas relacionadas con un posible adelanto electoral.

En ese sentido, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez recomendó al presidente “guardar el humor para otros momentos” porque “España no está para fiestas”, una crítica compartida también por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.