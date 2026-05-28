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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del viernes marcó hasta los 12.816.069 MWh con respecto a los 12.582.236 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 81.23 euros el MWh, unos 75.08 euros

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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 29 de mayo?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 164,53 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 164.53 euros 
De 0:00 a 1:00  140.4 euros 
De 21:00 a 22:00  140.34 euros 
De 7:00 a 8:00 136.96 euros 
De 23:00 a 24:00 136.46 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 29 de mayo?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0,51 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 13:00 a 14:00 0.51 euros 
De 12:00 a 13:00  0.84 euros 
De 14:00 a 15:00  0.84 euros 
De 15:00 a 16:00  0.84 euros 
De 16:00 a 17:00  5.27 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00140.4
De 1:00 a 2:00126.36
De 2:00 a 3:00125.01
De 3:00 a 4:00117.27
De 4:00 a 5:00110.76
De 5:00 a 6:00114.25
De 6:00 a 7:00126.36
De 7:00 a 8:00136.96
De 8:00 a 9:00126.36
De 9:00 a 10:0094.47
De 10:00 a 11:0030.0
De 11:00 a 12:005.56
De 12:00 a 13:000.84
De 13:00 a 14:000.51
De 14:00 a 15:000.84
De 15:00 a 16:000.84
De 16:00 a 17:005.27
De 17:00 a 18:0020.1
De 18:00 a 19:0044.37
De 19:00 a 20:0073.4
De 20:00 a 21:00108.36
De 21:00 a 22:00140.34
De 22:00 a 23:00164.53
De 23:00 a 24:00136.46
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

  • Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz del sol y disminuir la necesidad de encender las lúces.
  • Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.