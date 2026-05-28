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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del viernes marcó hasta los 12.816.069 MWh con respecto a los 12.582.236 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 81.23 euros el MWh, unos 75.08 euros
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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 29 de mayo?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 164,53 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|164.53 euros
|De 0:00 a 1:00
|140.4 euros
|De 21:00 a 22:00
|140.34 euros
|De 7:00 a 8:00
|136.96 euros
|De 23:00 a 24:00
|136.46 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 29 de mayo?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0,51 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|0.51 euros
|De 12:00 a 13:00
|0.84 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.84 euros
|De 15:00 a 16:00
|0.84 euros
|De 16:00 a 17:00
|5.27 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|140.4
|De 1:00 a 2:00
|126.36
|De 2:00 a 3:00
|125.01
|De 3:00 a 4:00
|117.27
|De 4:00 a 5:00
|110.76
|De 5:00 a 6:00
|114.25
|De 6:00 a 7:00
|126.36
|De 7:00 a 8:00
|136.96
|De 8:00 a 9:00
|126.36
|De 9:00 a 10:00
|94.47
|De 10:00 a 11:00
|30.0
|De 11:00 a 12:00
|5.56
|De 12:00 a 13:00
|0.84
|De 13:00 a 14:00
|0.51
|De 14:00 a 15:00
|0.84
|De 15:00 a 16:00
|0.84
|De 16:00 a 17:00
|5.27
|De 17:00 a 18:00
|20.1
|De 18:00 a 19:00
|44.37
|De 19:00 a 20:00
|73.4
|De 20:00 a 21:00
|108.36
|De 21:00 a 22:00
|140.34
|De 22:00 a 23:00
|164.53
|De 23:00 a 24:00
|136.46
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz del sol y disminuir la necesidad de encender las lúces.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.