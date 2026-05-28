El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del viernes marcó hasta los 12.816.069 MWh con respecto a los 12.582.236 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 81.23 euros el MWh, unos 75.08 euros

más

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 29 de mayo?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 164,53 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 164.53 euros De 0:00 a 1:00 140.4 euros De 21:00 a 22:00 140.34 euros De 7:00 a 8:00 136.96 euros De 23:00 a 24:00 136.46 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 29 de mayo?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0,51 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 0.51 euros De 12:00 a 13:00 0.84 euros De 14:00 a 15:00 0.84 euros De 15:00 a 16:00 0.84 euros De 16:00 a 17:00 5.27 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 140.4 De 1:00 a 2:00 126.36 De 2:00 a 3:00 125.01 De 3:00 a 4:00 117.27 De 4:00 a 5:00 110.76 De 5:00 a 6:00 114.25 De 6:00 a 7:00 126.36 De 7:00 a 8:00 136.96 De 8:00 a 9:00 126.36 De 9:00 a 10:00 94.47 De 10:00 a 11:00 30.0 De 11:00 a 12:00 5.56 De 12:00 a 13:00 0.84 De 13:00 a 14:00 0.51 De 14:00 a 15:00 0.84 De 15:00 a 16:00 0.84 De 16:00 a 17:00 5.27 De 17:00 a 18:00 20.1 De 18:00 a 19:00 44.37 De 19:00 a 20:00 73.4 De 20:00 a 21:00 108.36 De 21:00 a 22:00 140.34 De 22:00 a 23:00 164.53 De 23:00 a 24:00 136.46

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?