Oficial | España prohibirá el ingreso y la salida de ecuatorianos, colombianos y venezolanos que tengan problemas con este trámite del pasaporte

Las autoridades migratorias españolas endurecieron los controles sobre la documentación de viaje y confirmaron que no permitirán el ingreso ni la salida del país de ciudadanos ecuatorianos, colombianos y venezolanos que presenten irregularidades con el pasaporte.

La medida afecta principalmente a quienes tengan el documento vencido, deteriorado o con una vigencia insuficiente para viajar dentro del espacio Schengen. España mantiene desde este año un refuerzo en los controles fronterizos, especialmente en aeropuertos internacionales y puntos de conexión con otros países europeos.

Según establece el Ministerio del Interior español, toda persona extranjera que quiera ingresar al país debe presentar un pasaporte válido y en vigor, expedido dentro de los últimos diez años y con una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio europeo.

Además, las autoridades pueden impedir el embarque o rechazar el ingreso si detectan inconsistencias en la documentación.

En el caso de Venezuela, las autoridades recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben utilizar un pasaporte venezolano vigente para entrar o salir de su país.

Aunque existen excepciones puntuales para el ingreso con documentos vencidos, las aerolíneas y los controles migratorios europeos continúan exigiendo documentación válida para autorizar viajes internacionales.

¿Qué problemas con el pasaporte pueden impedir viajar a España?

Uno de los inconvenientes más frecuentes aparece cuando el pasaporte tiene menos de tres meses de vigencia restante al momento del viaje. Las autoridades españolas consideran que ese documento no cumple con las condiciones mínimas para permanecer dentro del espacio Schengen.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

También existen restricciones para quienes tengan el pasaporte dañado, páginas desprendidas, datos ilegibles o documentación emitida hace más de diez años. En esos casos, las compañías aéreas pueden impedir el embarque incluso antes de llegar a territorio español.

Otro punto clave afecta a quienes postergaron la renovación del documento. En distintos países de América Latina, las autoridades migratorias remarcan que el pasaporte vigente resulta obligatorio para ingresar o salir del territorio nacional, salvo excepciones regionales específicas.

¿Qué dicen las autoridades españolas sobre los controles migratorios?

El Gobierno español explicó que los controles forman parte de las normas europeas aplicadas en el espacio Schengen y buscan reforzar la seguridad fronteriza y la verificación documental de viajeros internacionales.

Sistema de Entradas y Salidas en los países del Espacio Schengen. Fuente: Shutterstock

Además, España comenzó a implementar sistemas digitales y biométricos para registrar ingresos y salidas del territorio europeo, una medida que incrementa la fiscalización sobre la validez de los documentos presentados por los pasajeros.

En paralelo, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte y verificar los requisitos específicos de cada aerolínea antes de viajar.

En muchos casos, las compañías aplican criterios incluso más estrictos que los controles migratorios oficiales para evitar sanciones por trasladar pasajeros con documentación irregular.