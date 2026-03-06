Viajar a otro país exige cada vez más controles previos. En los últimos años, varios gobiernos han adoptado sistemas digitales para autorizar la entrada de viajeros antes incluso de que embarquen en un avión. El objetivo es reforzar la seguridad fronteriza y anticipar la verificación de los visitantes. El Reino Unido se suma a esa tendencia con un nuevo requisito que afectará a millones de turistas internacionales, incluidos los ciudadanos españoles. A partir de la implementación completa del sistema, quienes quieran viajar al Reino Unido deberán contar con una autorización previa obligatoria. Sin este permiso, las autoridades británicas podrán impedir el embarque o negar la entrada al país. El Gobierno del Reino Unido está implementando la ETA (Electronic Travel Authorisation), un permiso digital que deberán solicitar los viajeros procedentes de países que actualmente pueden entrar al territorio británico sin visado para estancias cortas. Esta autorización funciona como una verificación previa de los visitantes. Según explica el propio gobierno británico en su portal oficial, la ETA permite viajar al Reino Unido por turismo, negocios o tránsito, pero debe obtenerse antes del desplazamiento. Si un viajero llega sin este permiso aprobado, puede encontrarse con que la aerolínea le impida embarcar o que las autoridades fronterizas rechacen su entrada. El nuevo sistema forma parte de la transformación del control migratorio británico tras el Brexit. Modelos similares ya existen en otros países, como el ESTA de Estados Unidos, que también exige una autorización electrónica previa para viajeros que no necesitan visado. La ETA del Reino Unido es un permiso electrónico vinculado directamente al pasaporte del viajero. Se tramita de forma online o mediante una aplicación oficial y permite realizar viajes de corta duración al país. De acuerdo con la información publicada por el Gobierno británico, deberán solicitarla los ciudadanos de países que actualmente pueden entrar al Reino Unido sin visado, entre ellos los miembros de la Unión Europea. Esto significa que los ciudadanos españoles también deberán completar este trámite antes de viajar. El permiso tendrá una validez de hasta dos años, siempre que el pasaporte asociado siga vigente. Durante ese periodo permitirá realizar múltiples visitas al país para estancias cortas, ya sea por turismo, reuniones de trabajo o tránsito hacia otros destinos. Para obtener la autorización, el viajero deberá completar un formulario con datos personales, información del pasaporte y preguntas de seguridad. También se deberá pagar una tasa administrativa que actualmente es de 10 libras esterlinas, según la información publicada por el gobierno británico. La ETA para viajar al Reino Unido ya es un requisito obligatorio para los ciudadanos de la Unión Europea desde el 2 de abril de 2025. Esto significa que, desde esa fecha, los ciudadanos españoles que quieran viajar al Reino Unido por turismo, negocios o tránsito deben contar con una autorización ETA aprobada antes de iniciar el viaje. En la práctica, la ETA del Reino Unido se ha convertido en un paso previo obligatorio al viaje. La autorización se solicita online antes de desplazarse y queda vinculada al pasaporte del viajero. Las aerolíneas verifican la existencia del permiso antes del embarque y las autoridades fronterizas lo revisan automáticamente al llegar al país. Por ese motivo, las autoridades británicas recomiendan tramitar la autorización con suficiente antelación para evitar problemas en el aeropuerto o en el control de entrada.