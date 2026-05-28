Este nuevo modelo de Hyundai ya está disponible en el país: combina confort, seguridad y lo último en tecnología.

El nuevo Hyundai Tucson ya está disponible en el país y se posiciona como uno de los SUV compactos más completos del segmento. Con una propuesta que combina estilo, confort, seguridad y tecnología de última generación, el modelo renueva su apuesta con un diseño vanguardista, múltiples opciones de motorización y una experiencia digital avanzada pensada para el conductor actual.

La marca refuerza el carácter versátil del vehículo, preparado tanto para el uso urbano como para la aventura. En ese contexto, se ofrece en España desde 19.705,79 euros. Además, incluye cuatro años de mantenimiento gratuito y compromiso de devolución, ampliando así su atractivo.

Motor y gama: ¿qué opciones ofrece el Hyundai Tucson?

El Hyundai Tucson presenta una amplia gama de motorizaciones , adaptadas a diferentes estilos de conducción y necesidades de eficiencia:

Gasolina (ICE): motor de combustión tradicional, optimizado para ofrecer mayor eficiencia.

Mild Hybrid (48V): sistema híbrido ligero que apoya al motor de gasolina en momentos clave, mejorando consumo y rendimiento.

Híbrido Eléctrico (HEV): combina motor de combustión con sistema eléctrico que se recarga mediante frenada regenerativa.

Híbrido Enchufable (PHEV): batería recargable mediante corriente eléctrica que ofrece gran autonomía en modo eléctrico; el motor de gasolina actúa cuando la batería se agota.

Para quienes buscan una experiencia más dinámica, la versión N Line incorpora un enfoque deportivo. Al activar el modo Sport, el conductor obtiene una respuesta más directa y un mayor control en carretera.

Este nuevo modelo de Hyundai ya está disponible en el país: combina estilo, confort, seguridad y lo último en tecnología. Hyundai

Diseño renovado: ¿qué lo distingue en el segmento SUV?

El nuevo Tucson eleva su identidad visual con una estética sofisticada y moderna. Entre sus principales características de diseño se destacan:

Parrilla frontal integrada de extremo a extremo, protagonista del frontal.

Luces diurnas LED renovadas, con tecnología de corte por láser para una apariencia más brillante y moderna.

Superficies esculpidas y líneas dinámicas, que refuerzan su carácter vanguardista.

Interior elegante y espacioso, con materiales de última tecnología y enfoque práctico.

Versiones diferenciadas: KLASS, MAXX, TECNO, N Line y N Line STYLE, cada una con equipamiento específico y mayor nivel de sofisticación.

Su diseño ya lo ha convertido en un superventas dentro del segmento de los SUV compactos, gracias a una combinación equilibrada entre robustez y refinamiento.

Este nuevo modelo de Hyundai ya está disponible en el país: combina estilo, confort, seguridad y lo último en tecnología. Hyundai

Tecnología y seguridad: ¿qué equipamiento incorpora?

El Hyundai Tucson incorpora un paquete tecnológico avanzado orientado a la conectividad y la asistencia a la conducción :

Pantalla digital doble de 12,3” con formato panorámico curvo.

Actualizaciones de software Over The Air (OTA) para mantener el sistema siempre actualizado.

Hyundai Digital Key 2, que permite bloquear, desbloquear y arrancar el vehículo desde el smartphone o Apple Watch.

Monitor de visión de ángulo muerto (BVM), que proyecta la imagen trasera en el panel digital al activar el intermitente.

Highway Driving Assist 1.5 (HDA), que combina asistente de seguimiento de carril y control de crucero inteligente basado en navegación.

Sistemas de seguridad incluidos de serie en todos los acabados.

Con esta actualización, el Hyundai Tucson refuerza su posicionamiento como uno de los SUV más tecnológicos y versátiles del mercado, pensado para quienes buscan eficiencia, conectividad y diseño en un mismo vehículo.