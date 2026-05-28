Construyen la nueva estación de tren que conectará a la provincia con todo el país: contará con parking para 150 autos y espacio para buses

La provincia vasca de Gipuzkoa avanza hacia una nueva era en movilidad ferroviaria con la construcción de la nueva estación de tren de Irún. De esta manera, mejorará significativamente las conexiones de la provincia con el resto de España y preparará el terreno para la llegada de la alta velocidad.

Este proyecto estratégico del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con una inversión de casi 75 millones de euros, la nueva estación se configura como un moderno puente que sobrevuela las 10 vías, conectando directamente con la ciudad a través de una nueva plaza.

Construyen la nueva estación de tren que conectará a la provincia con todo el país: contará con parking para 150 autos y espacio para buses Ministerio de Transportes de España

¿Cómo será la nueva estación de Irún que la conectará con toda España?

Este diseño innovador integra tres niveles funcionales: planta baja-calle con acceso principal y vestíbulo, entreplanta para oficinas, y planta primera con el vestíbulo principal que albergará servicios para Cercanías, media y larga distancia, así como espacios comerciales, cafetería y venta de billetes.

Uno de los aspectos más prácticos para los usuarios locales y visitantes es la incorporación de parking y espacio para buses. El proyecto contempla un aparcamiento reorganizado con 150 plazas, incluyendo plazas para personas con movilidad reducida y para vehículos eléctricos.

Además, la zona de autobuses se ampliará de 2 a 5 dársenas, equipadas con marquesina e instalaciones modernas. Frente al edificio se ubicarán puntos de atención al cliente de operadores de autobuses y Rent a Car, con zona común de espera.

La integración urbana se completa con una nueva plaza que incluirá parada de taxis, Kiss&Ride y aparcamiento para bicicletas. En materia de sostenibilidad, la estación contará con 180 paneles solares en la cubierta para captación de energía fotovoltaica.

La primera fase de la estación ya está en servicio

El 13 de enero de 2026 se puso en servicio la primera fase de la estación. Esta incluye el acceso desde la calle Estación, el vestíbulo de Cercanías y los andenes 1 y 2, junto con las vías 1, 2 y 3.

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De esta manera, se recupera el punto original de subida y bajada de viajeros, mejorando la experiencia de los usuarios mientras continúan las obras.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, visitó las obras y destacó que esta apertura forma parte de un compromiso firme con Euskadi y la mejora de las infraestructuras ferroviarias. La estación se ejecuta en varias fases precisamente para mantener la continuidad del servicio ferroviario.

Mejoran los servicios y la conexión con alta velocidad

Estas obras se enmarcan en el proyecto más amplio de implantación del tercer carril Astigarraga-Irún, con una inversión superior a los 226 millones de euros, que permitirá el uso conjunto de ancho estándar e ibérico.

Gracias a esto, desde el 19 de enero de 2026 los trenes Alvia Irún-Madrid circulan de forma directa (sin transbordo) y se reforzó la línea de Cercanías Irún-Brinkola con 8 trenes adicionales en días laborables.