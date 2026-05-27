El Municipio se adueña de uno de los recursos más vitales del país: administrará 17 estaciones, 18 trenes y 36 coches.

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El control de uno de los proyectos más estratégicos de transporte en Colombia cambió de manos.

El municipio asumirá la administración del sistema férreo del Regiotram de Occidente, una obra clave que contempla la operación de 17 estaciones, 18 trenes y 36 coches, consolidándose como uno de los movimientos más relevantes en infraestructura de movilidad en el país.

La medida no solo reorganiza la gobernanza del sistema, sino que también impacta directamente la forma en que se gestionará el transporte de miles de pasajeros entre Bogotá y la Sabana de Cundinamarca, en un momento en el que el país busca reactivar su red ferroviaria tras décadas de rezago.

¿Qué significa que el Municipio administre el Regiotram de Occidente en Colombia?

La decisión de entregar la administración al municipio implica que la operación, mantenimiento y gestión del sistema quedarán bajo control local, lo que cambia el modelo tradicional donde predominaba la participación nacional.

Este nuevo esquema permitirá una toma de decisiones más cercana al territorio, con mayor capacidad de respuesta frente a problemas operativos, necesidades de los usuarios y ajustes en el servicio. Además, abre la puerta a una gestión más articulada con el transporte urbano existente.

¿Cuántas estaciones, trenes y coches tendrá el Regiotram de Occidente?

El sistema estará compuesto por:

17 estaciones distribuidas entre Bogotá y municipios de Cundinamarca

18 trenes eléctricos

36 coches en total

Esta infraestructura permitirá movilizar a más de 130.000 pasajeros diarios en su fase inicial, con una proyección de crecimiento a medida que avance la integración regional.

¿Cómo avanza la obra del Regiotram de Occidente en Bogotá y la Sabana?

El proyecto ya presenta avances en distintos frentes de obra, incluyendo adecuación del terreno, desmontaje de antigua infraestructura férrea y construcción de estaciones clave.

Entre los puntos más destacados:

Instalación proyectada de 178 kilómetros de rieles nuevos

Más de 140.000 traviesas de concreto

Intervenciones en zonas estratégicas como Mosquera y el corredor hacia Facatativá

Avances en patios taller y subestaciones eléctricas

Además, cientos de trabajadores y maquinaria pesada ya están desplegados en varios tramos, lo que refleja el ritmo de ejecución de esta megaobra.

¿Cuál será la ruta del Regiotram de Occidente y qué municipios conectará?

El trazado conectará Bogotá con municipios clave de la Sabana como:

Facatativá

Madrid

Mosquera

Funza

Dentro de la capital, el sistema tendrá estaciones estratégicas que permitirán la conexión con otros medios de transporte masivo, facilitando la movilidad diaria de miles de personas.

El recorrido total será cercano a los 40 kilómetros, combinando tramos urbanos y suburbanos.

¿Cuándo entrará en operación el Regiotram de Occidente?

El cronograma proyecta que el sistema comience a operar en 2027 en su primer tramo, mientras que la conexión completa hasta el centro de Bogotá se desarrollará en fases posteriores.

Este calendario dependerá del avance de las obras, la estabilidad financiera del proyecto y la coordinación entre las entidades involucradas.