John Wayne y Susan Hayward, protagonistas de The Conqueror (1956), en una escena de la película.

Corría 1954 y un equipo de Hollywood llegaba a St. George, un pueblo de Utah, para rodar The Conqueror, una superproducción de Howard Hughes en la que John Wayne debía convertirse en Gengis Kan. A unos 220 kilómetros, en la dirección en que sopla el viento, estaba el sitio de pruebas nucleares de Nevada, donde Estados Unidos había hecho detonaciones atmosféricas durante la Guerra Fría.

El rodaje en la zona del fallout

Actores y técnicos trabajaron entre el polvo del desierto. Un año antes, en 1953, se habían realizado 11 pruebas atmosféricas en Nevada, y la preocupación se centró en el material radiactivo que pudo llegar con esa tierra. Cuando hubo que completar escenas en los estudios, Hughes hizo llevar unas 60 toneladas de arena y tierra a Hollywood para reproducir el paisaje.

Los 91 casos de cáncer

La película se estrenó en 1956. Los años se encargaron del resto: Dick Powell, el director, murió en 1963, apenas siete años después del estreno; ese mismo año, el actor mexicano Pedro Armendáriz se quitó la vida al saber que su cáncer era terminal. Agnes Moorehead murió en 1974 y Susan Hayward en 1975, de cáncer cerebral. Wayne cayó en 1979, a los 72 años, de cáncer de estómago.

En 1980, una investigación de la revista People contó 91 casos de cáncer entre las 220 personas del elenco y el equipo, 46 de ellos mortales.

Cartel promocional de The Conqueror (1956), con John Wayne caracterizado como Gengis Kan y Susan Hayward. Dominio público

Una relación difícil de demostrar

El dato es llamativo, pero no prueba que la radiación causara esos cánceres. Robert Pendleton, de la Universidad de Utah, explicó entonces que era prácticamente imposible demostrarlo en casos individuales. Además, Wayne era fumador empedernido.

Por eso, lo preciso es decir que la película quedó vinculada a un número inusual de cánceres y que la exposición fue señalada como posible explicación, no que se haya demostrado que el rodaje los causó.